井上尚弥、中谷潤人は「気持ちの強いファイター」 頂上決戦制し「少し休ませてください」
『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで行われた。無敗同士の2人による“頂上決戦”が、ついに決着した。判定勝ちを収めた井上が、試合後のインタビューに臨んだ。
【動画】無敗同士の2人による頂上決戦がついに対戦 1R冒頭の様子
井上は「みなさん、ありがとうございました！まず、対戦を引き受けてくれた、中谷潤人選手、きょうはありがとうございました。1年前、呼びかけて、本当にわずかな可能性での実現でした。お互い、無敗で迎えてきて。本当にきょうは応援、ありがとうございました」とコメント。
続けて「きょうは戦う前からずっと言っていた、勝ちに徹する。今夜勝つのは僕ですという戦いを実行しました」と明かした上で、中谷について「みなさんもご存知の通り、気持ちの強いファイターです」と賛辞を送った。
5万5000人が集まった東京ドームの会場を見渡し「じっくり見ていいですか？今夜、僕が見ている景色が僕独り占めのものですけど、きょうこうしてみなさんが集まってくれたからこその景色だと思うので。また、東京ドームに戻ってこようと思うので、その時はみなさん、この景色を見せてください」とコメント。
今後について「この先、ちょっと未定ですけど、ちょっと去年4試合と、今年東京ドームの試合までが決まっていて、すごく張り詰めたきょうまでだったので、少しゆっくり休ませてください。お願いします。少し休んでから、会長と父と決めていきたいと思うので、またみなさんが燃えるようなファイトをしたいと思うので」と呼びかけていた。
【動画】無敗同士の2人による頂上決戦がついに対戦 1R冒頭の様子
井上は「みなさん、ありがとうございました！まず、対戦を引き受けてくれた、中谷潤人選手、きょうはありがとうございました。1年前、呼びかけて、本当にわずかな可能性での実現でした。お互い、無敗で迎えてきて。本当にきょうは応援、ありがとうございました」とコメント。
5万5000人が集まった東京ドームの会場を見渡し「じっくり見ていいですか？今夜、僕が見ている景色が僕独り占めのものですけど、きょうこうしてみなさんが集まってくれたからこその景色だと思うので。また、東京ドームに戻ってこようと思うので、その時はみなさん、この景色を見せてください」とコメント。
今後について「この先、ちょっと未定ですけど、ちょっと去年4試合と、今年東京ドームの試合までが決まっていて、すごく張り詰めたきょうまでだったので、少しゆっくり休ませてください。お願いします。少し休んでから、会長と父と決めていきたいと思うので、またみなさんが燃えるようなファイトをしたいと思うので」と呼びかけていた。