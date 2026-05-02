◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）

中日・大野雄大投手が６回４安打無失点で今季３勝目を挙げ、通算１００勝に到達した。昨季は８度もチームの連敗を止めた左腕は、またも３連敗ストップで節目を飾った。試合後はまず、捕手の石伊に「本当に相手が狙っていない球を要求してくれた。甘い球でも見逃しが多かった。そこに尽きると思います」と感謝した。

前日（１日）には、巨人・田中将が歴代２位タイの日米通算２０３勝目。同じ１９８８年生まれの大投手の投球を全て見たという。「すばらしい投球でしたよね。本当に参考になることがたくさんあります。まあ、すごい投手ですから」と刺激。「マー君の半分もいっていないですけど、自分は自分なりに積み上げて、１００も勝てた。胸を張れることだと思いますし、１つでも追いつけるように、これからも１つずつ投げていきたいと思います」と語った。

「入団した時には、できると思わなかった。１つ勝つことの難しさを１年目にも、１軍で投げるようになった時にも感じましたし、ここまで挙げられるとは」と、正直な感想。思い出の試合を問われると「きょうですね。１００勝目だからではなく、やっぱり直近の勝ちが一番うれしいし、思い出に残ります」と即答した。数々の思い出もあるが、過去よりも今をかみしめて日々前進。「初勝利やノーヒットノーランもありますけど、時は経ちますから。一番近い勝利が一番うれしい」と笑顔を見せた。自宅には、日付と対戦相手、投球結果を記した大量のウイニングボールを保管。この日の記念球は「すごくうれしいので、いつもと違う形では置くと思います」と明かした。