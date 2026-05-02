◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日１６時１５分発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）＝枠順確定

３歳馬による注目のダートグレード競走に挑む１１頭（ＪＲＡ５、兵庫４、他地区２）の枠順が５月２日に確定した。

ＪＲＡ勢では、昇竜Ｓまで２連勝中のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）は３枠３番。武豊騎手は勝てば２００３年ビッグウルフ、０８年ナンヨーリバー、０９年ゴールデンチケット、２３年ミトノオーに続き、同レース単独最多の５勝目となる。

前走のサウジダービーで３着だったサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）は最内の１枠１番に決定。戸崎圭太騎手は勝てばエキマエで制した２０１４年以来、１２年ぶりの勝利となる。

前走のバイオレットＳまで２連勝中のエコロレーヴ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ティズザロー）は６枠６番となった。昨年の兵庫ジュニアグランプリの覇者のトウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）は７枠９番。牝馬が勝てば２００６年（当時は１８７０メートル）のグレイスティアラ以来、同レース史上２頭目となる。

地方馬では、ネクストスター西日本で２着だった地元兵庫のバウヴォーグ（牡３歳、園田・新子雅司厩舎、父エスポワールシチー）は８枠１０番に決まった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）サトノボヤージュ 美浦 牡３ ５７ 戸崎 圭太

（２）ゼーロス 大井 牡３ ５７ 笹川 翼

（３）スマートジュリアス 栗東 牡３ ５７ 武 豊

（４）スターアイセーラ 兵庫 牡３ ５７ 広瀬 航

（５）ジョコーソ 兵庫 牝３ ５５ 竹村 達也

（６）エコロレーヴ 栗東 牡３ ５７ 団野 大成

（７）エブリーポッシブル 栗東 牝３ ５５ 岩田 望来

（８）エンドレステイル 高知 牝３ ５５ 吉原 寛人

（９）トウカイマシェリ 栗東 牝３ ５５ 鮫島 克駿

（１０）バウヴォーグ 兵庫 牡３ ５７ 笹田 知宏

（１１）シャークリュウセイ 兵庫 牡３ ５７ 永井 孝典

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。