みずがめ座η（エータ）流星群がまもなく極大を迎えます。

みずがめ座η（エータ）流星群は、5月の連休の頃に極大を迎える流星群です。

【画像を見る】好条件だった2022年5月7日 岡山県で撮影【みずがめ座η（エータ）流星群】

母天体は、10月のオリオン座流星群と同じで、有名なハレー彗星（1P/Halley）です。

好条件だった2022年の美しい画像

極大はいつ？

国立天文台によりますと、この流星群は、放射点の位置の関係で北半球の中・高緯度での観測は難しく、日本では明け方の1時間くらいしか見ることができません。

南半球では、三大流星群のペルセウス座流星群に匹敵するほどの流星数が観察されることがあります。

国立天文台によりますと、極大は5月6日18時頃ですが、見頃は6日未明と7日の未明。1時間に5個程度。今年は、月が明るく条件は悪い見込みだということです。



前後数日間は同じくらいの流星が観測できます。午前2時頃から夜が白み始める午前3時半頃という短時間が、観察のチャンスです。

観測のコツ

国立天文台は、観測のコツについて次のように解説しています。



「流星は、放射点を中心に放射状に出現します。ただし、放射点付近だけでなく、空全体に現れます。いつどこに出現するかも分かりませんので、なるべく空の広い範囲を見渡すようにしましょう。



みずがめ座η流星群では、放射点があまり高くならず、経路が長く見える流星が比較的目立ちますので注目してみましょう。 観察する際には、屋外の暗さに目が慣れるまで最低でも15分ほどは観察を続けると良いでしょう。



レジャーシートを敷いて地面に寝転んだり、背もたれが傾けられるイスに座ったりすると、楽な姿勢で観察できます。観察に適した明け方の時間帯は冷え込むことがありますので、寒さへの対策も忘れないでください」