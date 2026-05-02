韓国の9人組ガールズグループ TWICEのSANAが4月30日、都内で行われた『ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会』にゲストとして登壇した。

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今年、クリスピーサンドは発売から25周年という節目を迎える。SANAはその記念すべきタイミングで、新定番商品「ザ・グリーンティー」のTVCM「いザ・解禁！」篇に出演している。ラストカットで見せる、クリスピーサンドをイメージした愛らしいポーズと、「まっちゃ！」と茶目っ気たっぷりに叫ぶ姿は、思わず笑顔を誘う印象的なワンシーンとなっている。

会場には多くの報道陣が詰めかけ、25周年を祝う華やかな空気に包まれた。SANAは真っ白なホルターネックのミニ丈ドレス姿で発表会に登場。清楚さと華やかさを兼ね備えたスタイリングで会場の視線を一身に集めた。そして、柔らかな笑顔を浮かべながら「25周年おめでとうございます！」と祝福の言葉を述べ、長年愛され続けてきた同商品への思いを伝えた。

また、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われたTWICE デビュー10周年を記念した追加公演を終えたばかりということもあり、ツアー中のエピソードにも言及。差し入れとしてクリスピーサンドが用意されていたことを明かし、「スタッフさんとメンバーのみんなで美味しくいただきました」と思い出を語った。

さらに、「クリスピーサンドはサクッとした食感と、中のアイスクリームのとろける感じが大好きで、私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在だと思います」とコメント。その言葉の一つひとつに、商品への実感のこもった愛着がにじんでいた。

続いて行われたのは、デジタル上でオリジナルのクリスピーサンドを作る体験コーナー。“フレーバー”“コーティング”“ウエハース”の3要素を自由に組み合わせるという内容に、SANAは「う～ん？」と悩みながらも楽しそうにセレクト。“アールグレイ”“フランボワーズのコーティング”“キャラメル味のウエハース”を組み合わせ、ピンクと白のストライプ背景を添えた一品を完成させた。名付けたフレーバーは“気分はラズベリー”。その理由について「もともとラズベリー味がすごく好きで、今の私の気分をそのまま表しました」と説明し、完成したビジュアルに「気に入りすぎて、インスタのアイコンに変えたい」と笑顔を見せるなど、終始リラックスした様子で会場を和ませた。

発表会中盤には、ハーゲンダッツ公式Xで展開されるプロジェクト「SANAが知らない25のこと」の一環として、クリスピーサンドに関する3択クイズにも挑戦した。「これまで発売したフレーバー数は？」という問題では「67種類」と予想するも、正解は「80種類」。SANAは豊富なラインナップに驚きつつ、「最近はとくに抹茶にハマっているので、『ザ・グリーンティー』がいちばんのお気に入りです」と答え、CM出演商品の魅力を自然にアピールした。

続く「クリスピーサンドはどこの国で生まれた？」という問題では、期待も込めて「日本」と回答し、見事正解。クリスピーサンドは日本で生まれ、タコスのサクサクとした食感を取り入れているとの説明を受けると、SANAは驚いた様子を見せた。さらに「クリスピーサンドを食べた時のパリッと鳴る音の正体は？」という問いにも正解（アイスクリームを包んでいるコーティング）し、楽しみながら知識を深めていく姿が印象的だった。

クイズのあとには、「ザ・グリーンティー」を実際に試食。一口頬張ると、思わず頬がゆるみ、「お仕事中にこんなご褒美をいただいてもいいのかなというくらい、すごくとろける気分になりました」と、率直な感想を伝えた。「SANAが知らない25のこと」は今後、ハーゲンダッツ公式Xを通じて順次公開される予定だ。

最後にSANAは、「クイズもすごく楽しかったですし、クイズをしながらクリスピーサンドの歴史といいますか、もっとたくさんのことが知れたような気がしてうれしかったです」と振り返り、「これからもみんなにたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいなと思いますし、私もこれからもご褒美をたくさんいただきたいなと思います」と明るく締めくくった。

（文＝西嶋広美）