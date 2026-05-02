お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が1日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。第2子誕生を報告した。

軽快にトークを進める中、せいやは何の前触れもなく「娘も生まれましたからね」と突然、告白。粗品も「えええええ！なんて？」と驚いた。

「子供生まれまして」と改めて、せいやが第2子誕生を発表すると、粗品は「さらっと言うたけど、おめでとう」と祝福した。「2人目なんでね、大々的に生まれましたーとか言うのも恥ずかしくて」と語り、「娘って言ったなー俺。言わんとこうと思ったのに」と性別を明かすつもりはなかったことも告白した。

「ホンマに今日ですね。ルミネ前」と1日に誕生したことも明かし、妻は大阪に里帰り出産だったため、電話で連絡を取り合っていたという。「緊張したな、電話で生まれる瞬間聞いてたんやけど。（病院の）緊迫した状況だけ聞こえるからさ、祈ったな」と振り返っていた。また、2児の父になったことに触れ「クレヨンしんちゃんと全く一緒です、家族構成」とも語った。

4月5日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）で「俺も5月に2人目の子、生まれます！」と第2子が誕生予定であることを明かしていた。

せいやは2023年9月22日深夜放送の「霜降り明星のオールナイトニッポン」で結婚したことを発表。同年12月9日に第1子男児が誕生している。