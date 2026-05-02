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【まとめ】閑散期の4月に月売上127万円！Uber Eatsで「異常」な額を稼ぎ出せる理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクターが「4月なのに"月100万円達成者"現る…閑散期でも稼げている理由とは」と題した動画を公開した。動画では、フードデリバリーの閑散期とされる4月に、月100万円以上の売上を達成した配達員が現れた背景について、レクターが独自の視点で分析している。



動画の冒頭でレクターは、X（旧Twitter）上で4月に総売上127万円以上、稼働時間404時間を達成した配達員の投稿を紹介。電動自転車で休みなく稼働した驚異的な記録に対し、自身も体調を崩した経験から「体調管理が本当にすごい」と感嘆した。その上で、閑散期でもこれほど稼げる理由として2つの要因を挙げた。



一つ目の理由は「インセンティブの強化」である。UberEatsの「日跨ぎクエスト」が選択制となり、報酬が引き上げられたことや、ピークタイムに出現する「謎クエスト」が常設化されたことが売上を押し上げたと分析。しかし、これらは長時間の稼働が前提となるため、「副業の配達員にはこういう売上を達成するのは不可能」と、専業配達員ならではの恩恵であることを指摘した。



二つ目の理由は「店頭価格の加盟店拡大」である。UberEatsや出前館が、店頭と同じ価格で注文できるキャンペーンを開始したことで、注文数が増加。ゴールデンウィーク期間中の半額キャンペーンなども相まって、配達員の需要が高まったと考察している。



さらに、他社デリバリーサービスでも配達員向けのボーナスキャンペーンが展開されていることを紹介し、稼ぐチャンスが広がっていることを示唆した。最後にレクターは、視聴者に向けて「先月は例年と比べて稼ぎやすいと感じましたか？」と問いかけ、現場のリアルな意見をコメント欄で求めて動画を締めくくった。