ウサギさんが菜の花をもぐもぐ！ 春らしさ満点の姿にほっこり、3分のラーメンタイマー動画に癒やされる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ウサギ】うさざつ ショート直前号【琴葉茜】』というぶらうにー@みりあさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ラーメンタイマー41本目。 明日からショートかー、そうだなー、うさざつ作るかー。 って感じで作りました、どうもうさざつです。 やっぱ習慣って途切れたらだめですね。 動画内でも言ってますが、 声音→出ます ショート→投稿します って感じです。 あとはまーぼちぼち

投稿者のぶらうにー@みりあさんが、飼っているうさぎさんのお食事風景の動画を投稿しました。

食べているのは春らしい菜の花。白菜のものだそうです。

手前の子がるのちゃんで、奥にいるのがちーちゃん。2羽とも菜の花を丸ごと美味しそうに食べていますが、あげはじめの頃は花びらだけが残っていたのだとか。

お食事風景と重なるようにぶらうにー@みりあさんの近況報告が。これに対して視聴者さんたちから、「かわいい」「シマエナガ！」「思った以上に色々やってたｗ」などのコメントが寄せられています。

動画の概要欄に「ラーメンタイマー」とご自身が書いているように、本動画はぴったり3分。残り時間1分になると、画像で少し隠れていたちーちゃんをクローズアップ。

撫でられては気持ち良さそうに目を細める様子が収められています。

カップ麺を作る3分が、どこかほんわかした時間になりそうな動画です。興味を持たれた方はぜひご覧ください。ラーメンタイマーシリーズは「うさうさざつだん」にまとめられているので、よろしければこちらもどうぞ。

視聴者のコメント