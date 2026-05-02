グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月25日（土）の放送には、Eveさんが登場！ 4月14日（火）にリリースされた新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」について伺いました。

Eveさん

Eveさんは、2016年に全国流通盤「OFFICIAL NUMBER」をリリース。2017年リリースのインディーズアルバム『文化』の収録曲「ドラマツルギー」は、2.1億回再生を突破。さらに、2020年リリースの「廻廻奇譚」は、ストリーミングで全世界7億回、ミュージックビデオは4.5億回再生を突破し、Spotifyの「海外で2021年に最も再生された日本の楽曲」1位に輝きました。そして、2023年には初のアリーナツアー、2024年には初のアジアツアーを開催し、2025年に活動15周年を迎えました。

遠山：2025年に開催されたツアーも、ポートメッセなごや（愛知県）、大阪城ホール（大阪府）、マリンメッセ福岡（福岡県）、ゼビオアリーナ仙台（宮城県）、Kアリーナ横浜（神奈川県）と、とんでもなく大きな会場を回られていましたが、僕が驚いたのは昨年が活動15周年!?Eve：でもまぁ、キュッてしたら2年ぐらいです。遠山：それ芸人がよく言うやつ（笑）。Eve：（笑）。でも本当に結構マイペースにやっているので。遠山：（活動を）始めたのが15年前？Eve：この名前で始めたのがそれくらいなんですけど、自分で曲を作るようになったのは10年前くらいですね。遠山：Eveさんは4月14日に新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」を配信リリースしました。おめでとうございます！Eve：ありがとうございます。潮：こちらは4月から始まったテレビアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のオープニングテーマで、Eveさん書き下ろしの楽曲です。遠山：ヨルシカのsuisさんとのコラボは、今までに2回くらい？Eve：“一緒に歌う”みたいなことは3回目です。遠山：最初どうやってsuisさんと出会って、それから“一緒に曲を作ろう”となったんですか？Eve：共通の知り合いのクリエイターが引き合わせてくれて、3人でご飯に行ったのが最初です。ただ、それも結構前で8〜9年くらい……。遠山：そんなに前なんだ！ では今回「suisと一緒に歌おう」となったのは、曲ができてから？Eve：そうですね。「とんがり帽子のアトリエ」というテレビアニメの主題歌を書くことになって、アニメで流れるワンコーラスができたときに、何となく「一緒に誰かと歌えたらいいな」っていうのが浮かんできて。そのなかでも、suisさんがぴったり合いそうだなと思ったので、僕から声をかけました。Eve：そもそも僕「とんがり帽子のアトリエ」が大好きで。原作マンガをずっと読んでいたのもありましたし、今回、suisさんと一緒にレコーディングしたのが初めてだったんですよ。遠山：そうなんだ!?Eve：今まではデータのやり取りというか、お互いに歌って、それをくっつける感じでやっていたんですけど、今回は一緒にレコーディングをすることができました。それで、僕がレコーディングするときはセルフディレクションというか、基本的に自分でテイクを選んでいるんですけど、今回は、お互いが好きなテイクを選んで作っていったのが印象的でした。遠山・潮：へぇ！Eve：僕がレコーディングブースにいて、suisさんが向こうでディレクションしてくれたのも初めてでしたし、「Eveさん、ここはすごく大きな草原で、大空があって、遠くに投げかけるように歌ってみて！」みたいなディレクションをしてくださって。その後に「とんがり帽子のアトリエ」の映像を見たら、まさにすごい草原が広がっていたのでイメージ通りでしたね。遠山：そんなレコーディングを経て、どんな曲になりました？Eve：自分としては、作品にもすごくマッチした曲になったなと思います。デモは（suisさんのパートも）自分が歌って入れていたんですけど、そこにsuisさんの声が入ることで曲として完成した感じがあって、それが新しさにもつながって個人的には大満足の作品です。次回5月2日（土）の放送は、ふみのさんをゲストに迎えてお届けします。



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜