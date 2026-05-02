マイホーム設計中に勧められた「150万円の蓄電池」、「太陽光発電」だけより、セットで導入したほうがお得って本当？ 蓄電池のコスパと「太陽光発電」の初期投資事情を解説

東京都内では戸建て住宅も「太陽光パネル設置義務化」の対象に

東京都では、2025年4月より東京都建築物環境報告書制度が適用され、延床面積2000平方メートル未満の中小規模の新築建物に関する脱炭素化対策が進められています。この制度では、新築戸建て住宅への太陽光パネル設置の住宅供給者への義務化も盛り込まれており、大手ハウスメーカーが供給する新築住宅などが対象です。

一方、既存の住宅や、屋根の面積が狭く、パネル設置に適さない住宅などは対象外となります。現時点では、東京都をはじめとする一部の地方自治体に限られていますが、環境問題に対する意識の変化に応じて今後広がっていくかもしれません。



「FIT」基準の売電収入よりも「自家消費」のほうがコスパはいい？

太陽光などの再生可能エネルギーには固定価格買取制度（FIT制度）が適用されます。これは、発電した電気を電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する制度です。これにより、市場の電力価格に左右されず売電収入を安定的に予測できるというメリットがあります。

一方、自家消費は発電した電気を自宅で使用する方法です。近年はFIT価格が年々下落傾向にあり、経済産業省資源エネルギー庁によると、住宅用の調達価格は2014年度（平成26年度）の37円／キロワット時から2024年度（令和6年度）には16円／キロワット時まで下落しています。

加えて電力会社から購入する電気の単価は売電価格より高い傾向にあるため、発電した電気をそのまま使うメリットは大きくなっています。

ただし、蓄電池の導入にはソーラーパネルにプラスアルファの初期費用がかかるほか、天候不順や故障リスクといった不確定要素も存在します。そのため、あらゆる面で自家消費が売電よりも「コスパがいい」とは言い切れません。



見積もり依頼の9割以上が「蓄電池」を検討しているというデータも

株式会社グッドフェローズが発表した「住宅向け太陽光＋蓄電池セット化動向レポート2026」によると、同社が運営する住宅用太陽光発電の一括見積もりサイト「タイナビ」に寄せられた見積もり依頼データでは、2025年の蓄電池セット率が91.98％だったと示されています（株式会社グッドフェローズ調べ）。

蓄電池の価格相場は条件によって異なりますが、経済産業省の資料では、家庭用蓄電システムコストとして2015年度に22万1000円／キロワット時、2020年度の目標価格として9万円／キロワット時が示されています。仮に22万1000円／キロワット時をもとに単純計算すると、掲題の「150万円」の蓄電池は7キロワット時前後に相当します。

同じく経済産業省の資料によると、住宅用太陽光（10キロワット未満）のシステム費用は1キロワットあたり28万9000円とされています。仮に5キロワットのシステムを導入する場合、あくまでも目安として144万5000円が導入費用だといえます。

これらを合計するとおおよそ300万円弱の費用が必要になる計算になります。導入時にはランニングコストも考慮しながら回収期間を試算し、納得できる形で導入について判断しましょう。



まとめ

太陽光発電は、FITにより売電と自家消費の両方で活用できますが、FITの価格は下落傾向にあり、自家消費でうまくコストを回収する必要があるといえそうです。

蓄電池を導入すれば発電した電力を効率的に活用できますが、初期費用は大きな負担となります。導入の可否は単純なコスト比較だけでなく、電気代やコストの回収期間、ライフスタイルを踏まえた総合的な判断が重要です。



出典

東京都環境局 建築物環境報告書制度の概要等

経済産業省資源エネルギー庁 FIT・FIP制度 制度の概要

経済産業省資源エネルギー庁 過去の買取価格・期間等

経済産業省 定置用蓄電システム普及拡大検討会第1回 資料5 蓄電システムをめぐる現状認識（6ページ）

経済産業省 第110回調達価格等算定委員会 資料1 太陽光発電について（82ページ）

株式会社グッドフェローズ 住宅向け太陽光＋蓄電池セット化動向レポート2026（株式会社グッドフェローズ調べ）（PR TIMES）

タイナビ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー