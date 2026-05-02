今週の日経平均株価は、原油高や金利上昇が嫌気され、前週末比203円安の5万9513円と4週ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は2ケタ営業増益となり中計の目標も増額したトーエネック <1946> [東証Ｐ]、27年3月期最高益・増配予想で自社株買いも発表したＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、27年3月期は営業益7％増を計画するマックス <6454> [東証Ｐ]、27年3月期は大幅増収増益で実質増配を予想する山洋電気 <6516> [東証Ｐ]、27年3月期も大幅営業増益を見込むアンリツ <6754> [東証Ｐ]、27年3月期も営業最高益・増配を見込むＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、データセンター関連需要増加で今期は最終益25％増を計画する村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、AIサーバー向け需要で9月中間期営業益は42％増を計画する東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、今期最終益5％増を計画し自社株買いや株式分割も実施する住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。また、三菱電機 <6503> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など20社は先週に続き上場来高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 4銘柄



<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]

<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]

<1942> 関電工 [東証Ｐ]

<1946> トーエネク [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 1銘柄



<2802> 味の素 [東証Ｐ]



● パルプ・紙――――――――― 1銘柄



<3891> 高度紙 [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 1銘柄



<4063> 信越化 [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄



<5706> 三井金属 [東証Ｐ]

<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 3銘柄



<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]

<3449> テクノフレ [東証Ｓ]

<5992> 中発条 [東証Ｓ]



● 機械―――――――――――― 6銘柄



<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]

<6327> 北川精機 [東証Ｓ]

<6383> ダイフク [東証Ｐ]

<6387> サムコ [東証Ｐ]

<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]

<6454> マックス [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 25銘柄



<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]

<4062> イビデン [東証Ｐ]

<6503> 三菱電 [東証Ｐ]

<6507> シンフォニア [東証Ｐ]

<6516> 山洋電 [東証Ｐ]

<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]

<6622> ダイヘン [東証Ｐ]

<6644> 大崎電 [東証Ｐ]

<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]

<6754> アンリツ [東証Ｐ]

<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]

<6785> 鈴木 [東証Ｐ]

<6787> メイコー [東証Ｐ]

<6824> 新コスモス [東証Ｓ]

<6856> 堀場製 [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]

<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]

<6870> フェンオール [東証Ｓ]

<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]

<6890> フェローテク [東証Ｓ]

<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]

<6920> レーザーテク [東証Ｐ]

<6954> ファナック [東証Ｐ]

<6981> 村田製 [東証Ｐ]

<8035> 東エレク [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7981> タカラスタ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 2銘柄



<5589> オートサーバ [東証Ｓ]

<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 4銘柄



<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]

<8053> 住友商 [東証Ｐ]

<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]

<9824> 泉州電 [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 2銘柄



<3271> グローバル社 [東証Ｓ]

<3294> イーグランド [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 2銘柄



<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]

<6085> アーキテクツ [東証Ｇ]



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