夏場は特に注意！シンクの三角コーナーに生ごみを置きっぱなしにするとヤバい！理由とは？【ヤバい風水】

夏場は特に注意！シンクの三角コーナーに生ごみを置きっぱなしにするとヤバい！理由

ヤバい！生ごみを三角コーナーにためる

生ごみはすぐに捨ててスッキリが吉

生ごみを三角コーナーに置きっぱなしにしている状態だと、その生ごみから嫌なニオイやぬめりが発生し、悪い気の原因になります。

生ごみは出たらすぐに捨てるのがおすすめ。

ゴミ箱はニオイをシャットダウンするような、ふた付きを選びましょう。

また、特に夏場はふた付きゴミ箱でも開けたときにニオイがもれることがあります。

小さなビニールやお菓子や食品の袋に生ゴミを入れて口をしばって捨てるとニオイも気にならなくなります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。