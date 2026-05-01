カンペールが「ドリフト」シリーズ初のロープロファイルスニーカーを発売　全10色を用意

スペインのシューズブランド「カンペール（CAMPER）」が、ブランドを代表するユニセックスシリーズ「ドリフト（Drift）」から、シリーズ初のロープロファイルスニーカー「ドリフト ウォーク（Drift Walk）」を発売した。カンペール直営店と公式オンラインストア、一部取扱店舗で販売している。

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「ドリフト」シリーズは、レトロなデザインに最新テクノロジーを融合したハイブリッドスニーカーとして2017年に誕生。2022年にソールを「ヴィブラム（Vibram®）」社製のラバーアウトソールに一新したほか、つま先から踵までをラバーで覆い、インソールにはクッション性と快適性を両立する「リサイクル オーソライト（OrthoLite®）」を配した。

ドリフト ウォークは、クラシックなレザーアッパーと、通気性に優れたテキスタイルアッパーの両方を採用。ロゴを刺繍であしらい、インソールはリサイクル オーソライトとリサイクルPETライニングを組み合わせた。また、EVAミッドソールにはストローベル構造を搭載。ブルー、ベージュ、レッド、ブラック、ホワイト × ベージュ、ネイビーに、ウェブ・店舗限定カラーを含めた全10色を用意している。価格は2万6400〜3万800円。

そのほか、トレイルランニングシューズ「ドリフト トレイル（Drift Trail）」（2万7500〜3万5200円）と、夏季限定モデル「ドリフト トレイル サンダル（Drift Trail Sandal）」（2万5300〜3万800円）も販売している。

◾️カンペール：公式オンラインストア