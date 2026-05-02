「ちょっといい時間のお供♡」【シャトレーゼ】差し入れにもGOOD◎「個包装スイーツ」

ちょっと甘いものを片手にプチ贅沢な時間を過ごしたい時や、差し入れ用のお菓子が必要な時は【シャトレーゼ】をチェックしてみて。手頃な価格で、素材や製法にこだわったお菓子が見つかるはず。今回は、いろいろなシーンで使えるシャトレーゼの「個包装スイーツ」をご紹介。自分用にも家族用にも差し入れ用にもぴったりなスイーツを、ぜひチェックしてみてください。

定番スイーツがより美味しくなった！

「シャトレーゼLOVER」という@mame48goさんが「シャトレーゼの定番パイ、さりげなく進化してた」と紹介しているのが、「発酵バターの窯焼きパイ」です。かつては「田舎パイ」の商品名で販売されていたそうですが、商品名も中身もアップグレードしている様子。@mame48goさんによると「“いつものおやつ”から、“ちょっといい時間のお供”へ」とのことで、プチ贅沢気分を楽しめそうな予感。さつまいも、かぼちゃ、あずきの3種類があり、1個\129（税込）です。

2種類のクリームが入ったシュークリーム

差し入れ用に重宝する個包装タイプの冷蔵スイーツとして、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」もおすすめ。@mame48goさん曰く「全国的に名を知られるようになった、ブランドの原点的存在」なのだそう。カスタードと生クリームの2種類のクリームが入っていて、甘いもの好きな人への差し入れとしては“間違いない1品”になりそう。1個\108（税込）という手頃さも嬉しいポイント。

チョコといちごの贅沢な組み合わせ

真ん中のいちごが目を引くのは、季節限定商品の「大きな苺のふんわりロールショコラ」です。ふんわりしたココアスポンジ生地でチョコホイップと、ハーフカットの大きないちごを巻き込んだロールケーキは、@mame48goさんによると「最後まで軽やかに食べられるバランス」なのだそう。チョコといちごという、贅沢な組み合わせが手軽に楽しめるスイーツでもあります。片手で持って食べられるので、仕事の休憩にもちょうど良さそう。価格は\226（税込）です。

1本100円以下で買える幸せ！

@masaki_19740913さんが紹介しているのは、「梨恵夢（リエム）」。ふんわり生地でしっとり甘い餡が包まれた、手軽に食べられるお菓子です。シャトレーゼといえばこのお菓子を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。定番の「バター風味」の他に、季節限定の味も販売されており、価格は1本\64（税込）。バター風味と季節限定品がミックスされている、箱入りの12本入、20本入、32本入も販売中。大人数でシェアする時にもおすすめです。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A