さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。本稿では、5月に「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。キャンペーンで進呈されるポイントは楽天ポイント。

モバイルSuicaにチャージで最大1万ポイント

5月31日までの期間中、楽天ペイアプリからモバイルSuicaに500円以上チャージしたユーザーを対象に、抽選で50名に1万ポイントが進呈される。エントリーが必要。

なお、獲得できるポイントは期間限定ポイント。

楽天キャッシュにチャージで請求書支払額を全額還元

期間中、楽天ペイアプリから楽天キャッシュにチャージし請求書支払いを行ったユーザーを対象に、抽選で100名に請求書支払額の全額をポイント還元する。エントリー期間・チャージ対象期間が5月10日まで、請求書払い対象期間が6月30日までとなる。エントリーが必要。

ツルハグループで最大1万ポイント

5月31日までの期間中、ツルハグループの対象店舗で、楽天ポイントカードを提示して1回2500円以上の支払いをした場合、抽選でポイントが進呈される。ポイントと当選人数は、1等1万ポイントが500名、2等1000ポイントが5000名となる。なお、1回2500円以上の支払いを行った日数分当選確率が上がる。

対象店舗はツルハドラッグ、B&Dドラッグストア、くすりの福太郎、ウォンツ、ドラッグストアウェルネス、くすりのレデイ、杏林堂薬局、ドラッグイレブン。エントリーが必要。

ハニーズで300ポイント

5月10日までの期間中、ハニーズの対象店舗で、楽天ペイを利用して1回5000円以上の支払いをしたユーザーを対象に、300ポイントが進呈される。エントリーが必要。

ノジマで最大1万ポイントが当たる抽選

5月31日までの期間中、ノジマの対象店舗で楽天ペイを利用して1回1000円以上の支払いをしたユーザーを対象に、抽選でポイントが進呈される。ポイントと当選人数は、1等1万ポイントが50名、2等3000ポイントが250名、3等100ポイントが7500名となる。エントリーが必要。

Uberに楽天ID登録でポイントなど

6月11日までの期間中、エントリーを行ってからUber Eats・Uberで初めて楽天IDを登録し、さらに楽天市場で1000円以上の買い物をしたユーザーを対象に、100ポイントが進呈される。さらに、Uber Eatsを1000円以上利用すると300ポイント、Uberを1000円以上利用すると700ポイント進呈される。

鎌ヶ谷市で最大15％還元

5月22日までの期間中、鎌ヶ谷市の対象店舗での支払いに楽天ペイを利用すると、支払額の最大15％分のポイントが還元される。上限は、1回あたり1000ポイント、期間中合計3000ポイントとなる。エントリーは不要。

シューズ愛ランドで最大1万ポイントの抽選

5月24日までの期間中、シューズ愛ランドの対象店舗で、楽天ペイを利用して期間中合計6000円以上を支払ったユーザーを対象に、抽選でポイントが進呈される。ポイントと当選人数は、1等1万ポイントが10名、2等3000ポイントが30名、3等1000ポイントが150名となる。エントリーが必要。

キリン堂で最大1万ポイントが当たる抽選

5月31日までの期間中、キリン堂の対象店舗で、楽天ペイを利用して1回2500円以上を支払ったユーザーを対象に、抽選でポイントが進呈される。ポイントと当選人数は、1等1万ポイントが5名、2等2000ポイントが25名、3等500ポイントが100名、4等100ポイントが8500名となる。エントリーは不要。

関西スーパーマーケットで最大1万ポイントが当たる抽選

5月14日までの期間中、関西スーパーマーケットの対象店舗で、楽天ペイを利用して1回1000円以上を支払ったユーザーを対象に、抽選でポイントが進呈される。ポイントと当選人数は、1等1万ポイントが50名、2等1000ポイントが400名、3等100ポイントが1000名となる。エントリーは不要。