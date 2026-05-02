女優の上之薗理奈（かみのその・りな）が、２７歳誕生日を迎えた１日に結婚を発表した。

２日までに自身のインスタグラムを更新し「【ご報告】本日、５月１日に２７歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます。そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」とつづり、ウェディングフォトを披露。

「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっしゃるかと思います。それでも、日頃からたくさんの愛で支えてくださる大切な皆さまにこうして人生の大きな節目を自分の言葉でお伝えできることを、とても幸せに感じています」と明かし、「これまでの活動の中で、嬉しいときも悩んだときも、どんなときも皆さまの存在に救われてきました。直接お会いできる機会が少なくても、画面越しに伝わる応援や言葉が私の支えとなり、ここまで歩んでくる力になっていました。そんな皆さまに見守っていただきながら、新たな一歩を踏み出せることを心から嬉しく思います」と感謝の思いを伝えた。

「これからは、今まで以上に一つひとつのご縁やお仕事を大切にしながら、より成長した姿をお見せできるよう努力してまいります」と決意。「まだまだ未熟な私ではございますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と記した。

この投稿には「ぎゃぁぁおめでと」「おめでとうございます！」「かわいすぎぃぃ！！！」「素敵な花嫁さん」「朝からびっくり」「綺麗すぎます！！！」などの声が届けられている。

公式サイトによると、上之薗は２０２０年、ゼストミュージックスクールの特待生として活動開始。映画やドラマ、舞台出演などの経験を経て、女優として始動。２０１８年のＴＢＳ系「花のち晴れ〜花男Ｎｅｘｔ Ｓｅａｓｏｎ 〜」などに出演。幼稚園教諭一種免許、保育士資格を持つ。