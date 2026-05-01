結婚したらロスになりそうな「30代男性俳優」ランキング！ 2位「吉沢亮」を7票差で抑えた1位は？
ドラマや映画で第一線を走り続ける30代の男性俳優は、実力と人気を兼ね備えた存在。婚期についても注目が集まっています。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、吉沢亮さんです。国宝級イケメンの名にふさわしい端正な顔立ちで、爽やかな王子様からサイコパスな役柄まで自在に演じる表現力が魅力。数ある映画賞を総なめにした映画『国宝』や、13kgの減量をして臨んだNHKの朝ドラ『ばけばけ』では、ストイックな役作りと圧巻の演技が話題となりました。
7月25日からは主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が公開。社交不安障害を抱える主人公を柿澤勇人さんとのダブルキャストで務めます。
回答者からは「結婚願望はないと言っていたから」（30代女性／神奈川県）、「恋愛ドラマにも多く出演していて、結婚するイメージがないから」（20代女性／新潟県）、「みんなのもの感が強いから」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、佐藤健さんです。ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系／2020年）や『First Love 初恋』（Netflix／2022年）など、恋愛ドラマの胸キュンシーンが印象的。一方で、映画『はたらく細胞』（2024年）や『るろうに剣心』シリーズでは激しいアクションを見せ、ギャップに惹かれるファンも多くいます。
また、5月22日からPrime Videoで配信されるサバイバル・ゲームバラエティー『シークレットNGハウス Season2』へも参戦。謎解きマニアとして知られる佐藤さんの活躍に注目です。
回答コメントでは「ついに結婚してしまったか！とびっくりするから」（30代女性／神奈川県）、「ずっと独身でいそうなイメージだから」（30代回答しない／北海道）、「役者というイメージが強いから」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚したらロスになりそうな30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉沢亮／77票
2位にランクインしたのは、吉沢亮さんです。国宝級イケメンの名にふさわしい端正な顔立ちで、爽やかな王子様からサイコパスな役柄まで自在に演じる表現力が魅力。数ある映画賞を総なめにした映画『国宝』や、13kgの減量をして臨んだNHKの朝ドラ『ばけばけ』では、ストイックな役作りと圧巻の演技が話題となりました。
回答者からは「結婚願望はないと言っていたから」（30代女性／神奈川県）、「恋愛ドラマにも多く出演していて、結婚するイメージがないから」（20代女性／新潟県）、「みんなのもの感が強いから」（30代女性／奈良県）といったコメントが寄せられています。
1位：佐藤健／84票
1位にランクインしたのは、佐藤健さんです。ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（TBS系／2020年）や『First Love 初恋』（Netflix／2022年）など、恋愛ドラマの胸キュンシーンが印象的。一方で、映画『はたらく細胞』（2024年）や『るろうに剣心』シリーズでは激しいアクションを見せ、ギャップに惹かれるファンも多くいます。
また、5月22日からPrime Videoで配信されるサバイバル・ゲームバラエティー『シークレットNGハウス Season2』へも参戦。謎解きマニアとして知られる佐藤さんの活躍に注目です。
回答コメントでは「ついに結婚してしまったか！とびっくりするから」（30代女性／神奈川県）、「ずっと独身でいそうなイメージだから」（30代回答しない／北海道）、「役者というイメージが強いから」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)