La’cryma Christi、12年ぶり期間限定再始動の最終公演を生配信
La’cryma Christiが2025年11月から期間限定再始動中だ。その最終公演は、5月9日に大阪・Zepp Nambaで開催される＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight 〜Last Finale〜＞のツアーファイナルとなる。
2025年末、12年ぶりに幕を開けたツアー＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight 〜final call〜＞に続くかたちで、＜Night Flight 〜Last Finale〜＞が2026年3月からスタートした。これら2本のツアーは、全公演がソールドアウト。
特に最終公演のZepp Namba公演は、チケットが取れなかった多くのファンから、このライブを見届けたいという想いが寄せられていたそうだ。その気持ちに応えるように実現したのが、ZAIKOでの生配信となる。アーカイブ期間は5月12日(火)23:59まで。
■生配信＜La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight 〜Last Finale〜＞
5月9日(土) 大阪・Zepp Namba
start18:00
▼ZAIKOより生配信
視聴購入ページ：https://lacrymachristi.zaiko.io/e/night-flight-final-call
視聴チケット：5,000円(税込)
※別途配信手数料あり
アーカイブ期間：5月12日(火)23:59まで
※制作上の都合により、開始日時が変更になる場合もございます。予めご了承ください。
※本配信はアーカイブ配信を予定しておりますが、配信終了後の処理状況により、公開まで少しお時間をいただく場合がございます。
※公開直後アクセスが集中した場合、視聴しづらい状況が発生する可能性がございます。ご了承ください。
■ライブ会場 × 通販限定Blu-ray / DVD『La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight〜final call〜 at LINE CUBE SHIBUYA 20260114』
ライブ会場販売：5/9(土)Zepp Nambaより開始
La’cryma Christi OFFICIAL WEB STORE追加受注：本日5/1(金)20:00より開始
予約リンク：https://lc-garden.jp/store
※5/10(日)以降発送予定
※こちらの受注はBlu-rayのみの受注となります。
【初回生産分 数量限定販売】
LCRM-0003 ￥8,000(税込)
▼収録内容
SE: Dear Natural
01.Night Flight
02.南国
03.Warm Snow
04.Forest
05.未来航路
06.Zambara
07.A.S.I.A.
08.偏西風
09.イスラエル
10.Blossom
11.月の瞼
12.With-you
13.Blueberry Rain
encore
en1.SCREAMING
en2.White period.
en3.Siam’s eye
en4.THE SCENT
en5.S.E.A.
en6.PSYCHO STALKER
関連リンク
◆La’cryma Christi オフィシャルサイト
◆La’cryma Christi オフィシャルX
◆La’cryma Christi オフィシャルIngtagram
◆La’cryma Christi オフィシャルYouTubeチャンネル
◆La’cryma Christi OFFICIAL TEAM “LC GARDEN”