■生配信＜La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight 〜Last Finale〜＞

5月9日(土) 大阪・Zepp Namba

start18:00

▼ZAIKOより生配信

視聴購入ページ：https://lacrymachristi.zaiko.io/e/night-flight-final-call

視聴チケット：5,000円(税込)

※別途配信手数料あり

アーカイブ期間：5月12日(火)23:59まで

※制作上の都合により、開始日時が変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※本配信はアーカイブ配信を予定しておりますが、配信終了後の処理状況により、公開まで少しお時間をいただく場合がございます。

※公開直後アクセスが集中した場合、視聴しづらい状況が発生する可能性がございます。ご了承ください。