グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（34）の5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」（読み : トラジェクトリー、撮影：榊原裕一、税込3850円）が、5月22日にワニブックスよりリリースされます。



【写真】グラビア界のレジェンド・岸明日香さん、ぴったり黒ニットや大胆ビキニで誘惑

グラビアの表現を追求し続けてきた岸さんにとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味するTrajectoryと命名しました。ロケは初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露しています。



岸さんは「15年間、いろんなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいのでぜひゲットしてください！」と決意を語っています。



【岸明日香さんプロフィル】（事務所サイトから）

生年月日1991年4月11日 大阪府出身 身長158cm 2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演。趣味はスポーツ観戦 映画 音楽鑑賞 X(旧Twitter)：@asupons02 Instagram： @aspoo02