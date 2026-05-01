miwaアコギ弾き語りツアー開催決定！新アーティスト写真＆新事務所HPも公開

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miwaが、アコースティックギターでの弾き語りツアー『miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”』の開催を発表。併せて、新アーティスト写真と新事務所であるSALiNaのオフィシャルホームページを公開した。

■ツアーは8月～10月にかけて開催

事務所の独立を発表し、第2章を歩み出しているmiwa。8月～10月にかけて全国を回る『miwa acoustic live tour 2026 “acoguissimo 6”』は、miwaの代名詞とも言えるアコースティックギターでの弾き語りのツアー。彼女の音楽の真髄を感じることができ、タオルを回したり、クラップをしたり、歌ったり、ファンも一体となってのライブとなりそうだ。詳細は後日発表予定。

白い空間に白い衣装で佇む新アーティスト写真は、15周年を経た彼女が、ここからさらに多彩な色へと染まっていく意欲を感じさせる。

また、ゴールデンウィークには、FM802の公開生放送『Chillin’ Sunday LIVE ON-AIR from MIDORI FES』、キャナルシティ博多の30周年の『キャナル誕生祭』FM FUKUOKAステージと、大阪や福岡でのイベント出演も決まっている。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ」

https://miwa.lnk.to/Sakuramitainakoinanda

■関連リンク

新事務所 SALiNa オフィシャルホームページ

https://miwa.fanpla.jp/

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/