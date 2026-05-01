村上宗隆は「私たちの期待を超えてしまった」Wソックス指揮官が語る“衝撃” 人柄にも脱帽「ユーモアのセンスが最高」

村上はバットだけでなく、リーダーシップでもチームを牽引している(C)Getty Images

衝撃的なデビューイヤーを送っている。

現地時間4月29日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地でのエンゼルス戦に「3番・一塁」として先発出場し、2打数無安打も3四球とチャンスメイクに貢献。開幕31試合で両リーグトップタイの12本塁打を積み上げたこの和製大砲には、指揮官も称賛を惜しまない。

【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン

30日、ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は、地元テレビ局『FOX 32 Chicago』のインタビューに応じ、「全てが印象的だ」と村上の快進撃に言及。「初日からコンスタントに結果を出し続け、特別なやり方で私たちの期待を超えてしまった」とここまでの活躍を振り返っている。

さらに、「とてつもないパワーがあるのはもちろんだが、適応力も抜群だ」と印象を口にしたベナブル監督。中でも25四球を選ぶエリート級の選球眼については、「スイングの判断能力が素晴らしい」と話しており、完成度の高さに驚きを隠せないようだ。