ふみのが3rdシングル「よくあるはなし」を、5月8日（金）に配信リリースすることが決定した。あわせて、Pre-add / Pre-saveもスタートし、ジャケット写真も公開された。

公開されたジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに。幾重にも積み重なった本が今にも崩れ落ちそうな緊張感のある構図の中で、均衡と不安定さが同居する本作の世界観を印象的に表現している。

本楽曲は、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』主題歌として書き下ろされた、ふみのにとって初のドラマ主題歌。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた一曲となっている。

サウンド面では、ふみのの楽曲として初めてストリングスカルテットを導入。ピアノを主軸としたスケール感のあるアレンジの中で、繊細さと力強さを併せ持つボーカルが際立ち、ドラマチックでエモーショナルな世界観を作り上げている。これまでの作品とはまた異なる表情を見せる、ふみのの新境地を感じさせる楽曲に仕上がった。

さらに、楽曲の配信リリース当日となる5月8日（金）には、テレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定。ふみのにとって番組初出演となり、新曲のリリース日を彩る記念すべき初パフォーマンスの場としても大きな注目が集まる。

そして翌日5月9日（土）19時からは、「よくあるはなし」のリリース記念としてYouTube生配信の実施も決定。リリース直後ならではの想いや制作秘話など、ふみの本人の言葉で語られる特別な時間となる予定だ。

3rd Single「よくあるはなし」

2026/5/8（金）配信

Streaming/DL： https://lnk.to/fumino_yh タイアップ情報

2026年４月期 木曜ドラマ

『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』

2026年4月16日スタート 初回拡大スペシャル

【毎週木曜】午後9:00〜午後9:54放送※初回は午後9:00〜午後10:00放送