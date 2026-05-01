2025年12月5日に全国公開された吉井和哉のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナルサウンドトラックアルバムが、7月22日にリリースされることが決定した。

本映画は、第38回東京国際映画祭に公式出品され、第35回 日本映画批評家大賞にて「ドキュメンタリー賞」を授賞するなど、ドキュメンタリー映画として高く評価されており、現在もなお全国映画館での追加＆復活上映され、4月27日よりU-NEXTにて独占配信がスタートしている。

本サウンドトラックは、劇中で描かれている、吉井和哉の音楽的ルーツ、苦悩と再生の軌跡を表現する「ドキュメンタリー歌集」として、映画本編で使用された重要な楽曲群に加え、ルーツとなるバンド時代の貴重な音源、影響を受けたアーティストの楽曲のカバー音源までを網羅し、さらにCDのみには吉井和哉、EROの新曲demo音源が収録され、「その後の“みらいのうた”」も感じ取ることができる。同時に吉井和哉のソロ活動としての11年ぶり8枚目のソロアルバムの年内リリースに向け、期待感も増す。

映画「みらいのうた」オリジナル・サウンドトラック/ Various Artists

2026.7.22 CD/Digital Release

CD価格：2,750円(税込) / 品番：AZCS-10002

発売・販売：ユニバーサルミュージック

予約：https://a-sketch-lab.lnk.to/mirai-no-uta_ost ・CD収録曲

みらいのうた（NIPPON BUDOKAN, 2021.12.28）/ 吉井和哉

人形の家 / 吉井和哉

Hysteric Glamour（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21）/ URGH POLICE

Getting The Fame（Kichijoji Zenshinza Gekijo, 1986.12.21 -Short size）/ URGH POLICE

JAM（TOKYO DOME, 2001.1.8）/ THE YELLOW MONKEY

Bye-Bye Show（TOKYO DOME, 2023.6.29）/ BiSH

世界の終わり（TRIAD ROCKS, 2015.5.19）/ 吉井和哉

復活の日 / THE YELLOW MONKEY

バラ色の日々（TOKYO DOME, 2024.4.27）/ THE YELLOW MONKEY

声（オハラ☆ブレイク’24, 2024.9.28）/ 吉井和哉

Getting The Fame（from 映画「みらいのうた」） / ERO / 吉井和哉 / 鶴谷崇

みらいのうた（Instrumental -Violin Ver.）

Getting The Fame（Instrumental -Organ Ver.）

新曲 demo / 吉井和哉 ※CDのみ収録

新曲 demo / ERO ※CDのみ収録 ※順不同・全15曲収録予定

※上記収録楽曲は変更となることがあります。予めご了承ください。 ・Digital配信曲

※後日発表

映画『みらいのうた』配信情報

U-NEXTにて独占配信中

視聴ページ：https://video.unext.jp/title/SID0294446

価格：550円（税込）／視聴期限：3日間

※映画本編の最後にはU-NEXT限定特典映像（U-NEXT Edition）が収録。THE YELLOW MONKEYメンバーの未公開シーンを含む特別編集されたインタビューなどの映像も楽しめる内容になっている。

映画『みらいのうた』追加&復活上映

4/25(土)〜5/1(金) 富山：ほとり座

4/29(祝・水)〜5/7(木) 静岡：静岡東宝会館

5/3(日)、5/10(日) 東京：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

5/22(金) 奈良：シネマサンシャイン大和郡山

5/23(土)〜5/29(金)埼玉：川越スカラ座

5/23(土)〜5/29(金) 愛知：シネマスコーレ

6/5(金) 秋田：AL☆VEシアター

6/6(土) 福島：フォーラム福島

6/11(木)宮崎：シネポート

6/12(金)、15(月)〜18(木) 佐賀：＞シアターシエマ

6/19(金)〜6/21(日) 高知：キネマ ミュージアム

7/1(水) 茨城：ユナイテッド・シネマ水戸