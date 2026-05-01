女優の木下彩音（26）が1日、インスタグラムを更新。事務所移籍を発表した。

木下は「ご報告が遅れましたが、私木下彩⾳は、⻑年お世話になりましたホリプロを2026年3⽉31⽇をもって退社いたしました。事務所及び事務所の⽅々には、お仕事のみならず、プライベートも沢山支えていただきました」とホリプロ退社を報告した。

続けて「振り返ると、右も左もわからない15歳の⼦どもだった私がこれまでやってこられたのはそんな⽅々に⽀えられていたからでありなによりいつも応援してくださる皆様、私に関わってくださったすべての⽅々のお陰です。本当に感謝しかありません」と感謝を伝えた。

さらに「今後の活動につきましては、OOOEntertainmentに所属させていただくことになりました。私らしく、この先も進んでいきたいと思います」と所属事務所を明かし「引き続き、⼀つ⼀つのお仕事に全⼒で取り組んでまいりますので、温かく⾒守ってくださると嬉しいです。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 2026年5⽉1⽇ ⽊下彩音」と自身の名で投稿を結んだ。

木下は15年、第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。「ウルトラマンR／B」美剣サキ役、「仮面ライダーガッチャード」姫野聖役、「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」ガーベラ役等で活躍。3つの特撮シリーズに出演し、話題となった。