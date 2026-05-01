ヤーレンズのサッカー番組『ボケサカ』2回目の公開収録が決定! W杯直前の5/28(木)19時よりblue-ing!にて開催!!
人気お笑いコンビの「ヤーレンズ」がパーソナリティを務める話題のポッドキャスト番組『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』が5月28日(木)に2回目の公開収録を行うことが決定した。会場は前回に続いて東京ドームシティ内にあるJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」。時間は午後7時開演予定。チケットは抽選販売となり、blue-ing!公式HPにて5月1日(金)正午より5月10日(日)23:59まで申し込みを受け付けている。
『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』、通称・ボケサカは2025年5月にスタートしたポッドキャスト番組で、毎週金曜日にポッドキャストの各プラットフォームより配信されている。M-1グランプリ2023で準優勝するなど、3年連続でM-1グランプリ決勝に進出したヤーレンズと、サッカーメディアであるゲキサカがタッグを組み、これまでにない新しいサッカー番組として人気を博している。
毎回取り上げるニュースはサッカー初心者でも楽しめるよう、選手の意外な素顔や珍エピソード、SNSの話題など、カジュアルでユニークな視点を重視。ラジオ番組などでも高い評価を得ているヤーレンズのトーク力を生かし、既存のお笑いファンやサッカーファンはもちろん、「昔はサッカーを見ていたけど、最近の選手は詳しくない」「代表戦がテレビで流れていたらなんとなく見る」というライトなファンでも楽しめる番組となっている。
そんなボケサカ初の公開収録が昨年12月10日にJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」で行われ、チケットは即完売。2回目となる今回の公開収録では、5月15日に発表される日本代表メンバーから注目選手を紹介するほか、目前に迫ったワールドカップの展望、さらには番組で人気のワールドカップ振り返り企画の締めくくりとして、日本代表が初出場した1998年フランス大会から前回のカタール大会までを一気に振り返る。
さらに、「みんなのお宝鑑定!」と題したハーフタイム企画も実施。来場者に各自の家に眠っているサッカーグッズを持参してもらい、その懐かしさやレア度で「ヤーレンズの2人をどれだけ興奮させられるか」をテーマに紹介していく参加型企画となっている。持参してもらうのは、懐かしいユニフォームや昔の写真、応援グッズ、思い出の品など何でもOK。優勝者には豪華プレゼントがあるかも!?
観覧募集の人数は150名。チケットは3,000円(税抜)で、抽選販売の申し込みはblue-ing!公式HPにて5月1日(金)正午より5月10日(日)23:59まで受け付けている。来場者全員に番組特製ステッカーもプレゼント。たくさんのご応募をお待ちしております!
【番組概要】
◆番組名
ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ
◆配信スケジュール
毎週金曜日配信
◆配信プラットフォーム
Spotify
Apple Podcast
Amazon Music
YouTube(ダイジェスト版/映像なし)
◆出演
パーソナリティ:ヤーレンズ(楢原真樹・出井隼之介)
コメンテーター:西山紘平(ゲキサカ編集長)
◆番組X
@boke_saka
◆ハッシュタグ
#ボケサカ
■ヤーレンズ
大阪府出身の楢原真樹(ならはら・まさき)と神奈川県出身の出井隼之介(でい・じゅんのすけ)によるお笑いコンビ。2011年結成。株式会社ケイダッシュステージ所属。M-1グランプリ2023で準優勝、M-1グランプリ2024、M-1グランプリ2025は2年連続の5位。テレビ東京の企業バラエティ番組『真空レンズ』(毎週木曜日深夜)にレギュラー出演中。ラジオでもレギュラーを務めるニッポン放送「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」(月1回最終土曜日)、TBSラジオ「ヤーレンズの#ふらっと」(隔週木曜日)、ABCラジオ「ツギハギ月曜日〜ヤーレンズのダダダ団!〜」(毎週月曜日)が好評配信中。
毎回取り上げるニュースはサッカー初心者でも楽しめるよう、選手の意外な素顔や珍エピソード、SNSの話題など、カジュアルでユニークな視点を重視。ラジオ番組などでも高い評価を得ているヤーレンズのトーク力を生かし、既存のお笑いファンやサッカーファンはもちろん、「昔はサッカーを見ていたけど、最近の選手は詳しくない」「代表戦がテレビで流れていたらなんとなく見る」というライトなファンでも楽しめる番組となっている。
そんなボケサカ初の公開収録が昨年12月10日にJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」で行われ、チケットは即完売。2回目となる今回の公開収録では、5月15日に発表される日本代表メンバーから注目選手を紹介するほか、目前に迫ったワールドカップの展望、さらには番組で人気のワールドカップ振り返り企画の締めくくりとして、日本代表が初出場した1998年フランス大会から前回のカタール大会までを一気に振り返る。
さらに、「みんなのお宝鑑定!」と題したハーフタイム企画も実施。来場者に各自の家に眠っているサッカーグッズを持参してもらい、その懐かしさやレア度で「ヤーレンズの2人をどれだけ興奮させられるか」をテーマに紹介していく参加型企画となっている。持参してもらうのは、懐かしいユニフォームや昔の写真、応援グッズ、思い出の品など何でもOK。優勝者には豪華プレゼントがあるかも!?
観覧募集の人数は150名。チケットは3,000円(税抜)で、抽選販売の申し込みはblue-ing!公式HPにて5月1日(金)正午より5月10日(日)23:59まで受け付けている。来場者全員に番組特製ステッカーもプレゼント。たくさんのご応募をお待ちしております!
【番組概要】
◆番組名
ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ
◆配信スケジュール
毎週金曜日配信
◆配信プラットフォーム
Spotify
Apple Podcast
Amazon Music
YouTube(ダイジェスト版/映像なし)
◆出演
パーソナリティ:ヤーレンズ(楢原真樹・出井隼之介)
コメンテーター:西山紘平(ゲキサカ編集長)
◆番組X
@boke_saka
◆ハッシュタグ
#ボケサカ
■ヤーレンズ
大阪府出身の楢原真樹(ならはら・まさき)と神奈川県出身の出井隼之介(でい・じゅんのすけ)によるお笑いコンビ。2011年結成。株式会社ケイダッシュステージ所属。M-1グランプリ2023で準優勝、M-1グランプリ2024、M-1グランプリ2025は2年連続の5位。テレビ東京の企業バラエティ番組『真空レンズ』(毎週木曜日深夜)にレギュラー出演中。ラジオでもレギュラーを務めるニッポン放送「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」(月1回最終土曜日)、TBSラジオ「ヤーレンズの#ふらっと」(隔週木曜日)、ABCラジオ「ツギハギ月曜日〜ヤーレンズのダダダ団!〜」(毎週月曜日)が好評配信中。