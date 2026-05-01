千葉雄大、戸塚純貴、牧島輝、坂元愛登ら共演！ 細川徹の新作『二階堂朝陽は助けに来る』10月より上演
千葉雄大が主演を務める、モチロンプロデュースのオリジナル新作舞台『二階堂朝陽は助けに来る』が、東京・EXシアター六本木にて10月より、大阪・富山にて11月より上演されることが決定。キャスト・スタッフからコメントが到着した。
【写真】坂元愛登が初舞台！ 『二階堂朝陽は助けに来る』キャスト陣
本作の主人公は、“主人公らしい名前”を持つ普通の男・二階堂朝陽。ウォーターサーバー業界シェア3位の会社エブリウォーターの営業として働く彼は、どんな人でも、時にはどんな動物でさえも自分の人生をかけて助けようとする。助けることに根拠はない。ただひたすらに助ける男。それが二階堂朝陽だ。後先を顧みず手を差し伸べるため失敗も多く、その行いを自ら語ることもないため、社内での評価は低く、出世とも縁遠い存在だ。
そんな一直線で無謀な二階堂の背中に触れ、まわりの人々が少しずつ変化していく―。力強く迷いのない人助けの軌跡を描く物語だ。
作・演出は、モチロンプロデュース『ドクター皆川〜手術成功5秒前〜』や、明治座『松平健芸能生活50周年記念公演』など松平健主演舞台を多数手掛け、笑いと人間ドラマを自在に操る細川徹。最新作となる本作は、笑いだけでなく感動をもたらす細川ワールド全開で、歌とダンスも掛け合わせた全力エンタテインメントとして届ける。
主人公・二階堂を演じるのは千葉雄大。繊細さとユーモアを併せ持つ演技で、親しみやすくも印象に残るキャラクターを数多く体現してきた千葉が、本作でどのような“二階堂朝陽”を体現するのか期待が高まる。
さらに、二階堂を取り巻くキャストとして、戸塚純貴、牧島輝、坂元愛登、篠原悠伸、日高由起刀、大水洋介（ラバーガール）、皆川猿時ら個性豊かな面々の出演も決定した。
戸塚が演じるのは、黒川グループで働く野心家・清水健太。社長の亡き愛人の息子として疎まれながらも、のし上がろうともがく不器用な男だ。
ミュージカル『刀剣乱舞』などに出演し舞台界で躍進を続ける牧島輝が演じるのは、二階堂を激しく嫌悪する同僚・佐久間亮。敵意を剥き出しにするその裏には、彼自身の過去の事情が隠されている。
ドラマ『不適切にもほどがある！』（2025／TBS年）などでフレッシュな存在感を発揮し、本作が初舞台となる坂元愛登が演じるのは、二階堂を慕う純粋な後輩・野間栄太郎。二階堂の「損な生き方」に最初に魅了され、彼を追い続ける存在となる。
エブリウォーターの厳格な経理・冨岡楓は、舞台やドラマなど数多くの作品で個性的な役柄を好演し、バンド「狢幼稚園」でギター・ボーカルおよび作詞・作曲も務める多才な篠原悠伸が演じる。規律に厳しい一方で、密かに二階堂を支える「ツンデレ」な一面をのぞかせる。
黒川の冷徹な片腕・真田進一郎役には、高由起刀。感情を排した「機械のような男」が、二階堂の姿に心を動かされていく過程を演じる。ラバーガールの大水が演じるのは、事なかれ主義の白井課長。かつては熱い男で二階堂を助けた過去を持つが、現在はリストラ候補という切ない役どころだ。
「グループ魂」ではMC港カヲルとしても活動する皆川猿時が、すべてを支配下に置こうとする黒川グループのワンマン社長・黒川天山として、二階堂の前に立ちはだかる。
本作は、まっすぐすぎる男・二階堂朝陽という一人のサラリーマンを軸に、その行動に突き動かされる人々の変化を描く群像劇。絶体絶命のピンチでも、二階堂朝陽は絶対に助けに来る。登場人物全員がそれぞれの「正義」や「事情」を抱え、全力でぶつかり、全力で泣き、笑うー熱い“全力エンターテインメント”が繰り広げられる。
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』は、東京・EXシアター六本木2026年10月より、大阪・富山にて11月より上演予定。
キャスト・スタッフからコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■二階堂朝陽役／千葉雄大
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』で二階堂朝陽役を務めさせていただくことになりました。
生きていく上で大切なことは大体、幼稚園や小学生で学ぶような気がします。例えば、人から何かしてもらったら、ありがとうと言ったり、いけないことをしたら、ごめんなさいと言ったり、困っている人がいたら助けたり。でも、大人になると、頭でばかり考えてしまい、気が付いたらタイミングを逃してしまうこともしばしば。
でも、二階堂朝陽は助けに来るんですって。ヒーローと言えるほど、欠点なしの勧善懲悪な人とは言えないかもしれませんが、令和のヒーローをたのしんでいただけたら幸いです。
■清水健太役／戸塚純貴
細川徹さんの作品を観ていたので、待望の本作の出演を大変嬉しく思っています。初めてご一緒させて頂く方が多いので、舞台上に何が待ち受けているのか今からとても楽しみです。
稽古から千穐楽まで真摯に向き合い、皆さまに楽しんで頂けるよう、何より自分自身が思い切り楽しんで、全身全霊で臨みたいと思います！
■佐久間亮役／牧島輝
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に出演させていただきます牧島輝です！
細川さんの脚本、演出、また出演させていただけるのが本当に嬉しいです。どんな話になるのでしょうか。楽しい舞台になるんだろうな。
二階堂朝陽がきっと誰かを助けるんだと思います。もしかしたら、劇場に観に来てくれたあなたを！ ぜひ助けられに劇場に来てください。よろしくお願いします！
■野間栄太郎役／坂元愛登
この度、舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に参加させていただくことになりました。舞台でのお芝居が初めてなので、手探りではありますが、素敵なキャストの皆様とご一緒できること、そして細川さんの演出を受けられること、とても楽しみです。
これまで映像作品を通して培ったこと、好きを追い求めて目指してきたお芝居が舞台の上でも通用するのか皆さんに身体で、生で感じていただけると幸いです。真っ直ぐに向き合ってまいります。
■冨岡楓役／篠原悠伸
とっても面白い共演者の皆さまと、細川さんの作品に参加させていただけることが嬉しいです。どんな作品になるのか、今からワクワクしています。ワクワクしすぎて最近寝つきが悪いです。助けてください。皆さまの面白さに弾き飛ばされないように、しっかりとしがみついて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
■真田進一郎役／日高由起刀
日高由起刀と申します。この度は舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に出演できること、とても光栄に思います。細川さんが描くエネルギッシュな世界観に、自分がどう参戦していくのか、そして千葉さん始め共演者の皆様の個性に触れ演技できる事にとてもワクワクしております。2度目の舞台出演で緊張しておりますが、皆様に必ず良いものをお届け出来るよう、稽古に励んでまいります。どうぞお楽しみに！
■白井課長役／大水洋介（ラバーガール）
久しぶりの舞台出演、しかもワクワクするメンバー、楽しみでしかありません。しかしよく考えてみたら皆川さんの次に年長者であるという事実。みんなの足を引っ張らないように今から体力作りをしています。腕立て伏せをしたら1回が限界だったので、まずは膝をついた状態での腕立て伏せ10回をノルマにしています。30秒のプランクをしたら次の日動けなくなりました。焦らずやっていきます。
■黒川天山役／皆川猿時
おつかれさまです！ 皆川猿時！ 55歳！ 107キロです！ 3年ぶりに細川徹さんの作品に参加します！ 驚くなかれ！ 3年前より体重が増えてるのに3年前より膝の調子がいいんです！ ありがとうございます！ 今回は男だらけなんですって！ 部活っぽいぞ！ よっしゃよっしゃ！ がんばるからね〜！ 純度高めのバカっ！ おったのしみに〜！
■作・演出：細川徹
二階堂朝陽という主人公が、とにかく助けにくるという話です。「最終的には面白くなります」と毎回、舞台のたびに言うのですが、やはり今回も最終的には面白くなります。千葉雄大さんをはじめ、面白い役者が揃いました。熱くばかばかしくスカッと気持ちのいい舞台ならではのエンターテイメントになってますので、ぜひ、生でのご観劇をおすすめします。それでは劇場でお会いしましょう。
【写真】坂元愛登が初舞台！ 『二階堂朝陽は助けに来る』キャスト陣
本作の主人公は、“主人公らしい名前”を持つ普通の男・二階堂朝陽。ウォーターサーバー業界シェア3位の会社エブリウォーターの営業として働く彼は、どんな人でも、時にはどんな動物でさえも自分の人生をかけて助けようとする。助けることに根拠はない。ただひたすらに助ける男。それが二階堂朝陽だ。後先を顧みず手を差し伸べるため失敗も多く、その行いを自ら語ることもないため、社内での評価は低く、出世とも縁遠い存在だ。
作・演出は、モチロンプロデュース『ドクター皆川〜手術成功5秒前〜』や、明治座『松平健芸能生活50周年記念公演』など松平健主演舞台を多数手掛け、笑いと人間ドラマを自在に操る細川徹。最新作となる本作は、笑いだけでなく感動をもたらす細川ワールド全開で、歌とダンスも掛け合わせた全力エンタテインメントとして届ける。
主人公・二階堂を演じるのは千葉雄大。繊細さとユーモアを併せ持つ演技で、親しみやすくも印象に残るキャラクターを数多く体現してきた千葉が、本作でどのような“二階堂朝陽”を体現するのか期待が高まる。
さらに、二階堂を取り巻くキャストとして、戸塚純貴、牧島輝、坂元愛登、篠原悠伸、日高由起刀、大水洋介（ラバーガール）、皆川猿時ら個性豊かな面々の出演も決定した。
戸塚が演じるのは、黒川グループで働く野心家・清水健太。社長の亡き愛人の息子として疎まれながらも、のし上がろうともがく不器用な男だ。
ミュージカル『刀剣乱舞』などに出演し舞台界で躍進を続ける牧島輝が演じるのは、二階堂を激しく嫌悪する同僚・佐久間亮。敵意を剥き出しにするその裏には、彼自身の過去の事情が隠されている。
ドラマ『不適切にもほどがある！』（2025／TBS年）などでフレッシュな存在感を発揮し、本作が初舞台となる坂元愛登が演じるのは、二階堂を慕う純粋な後輩・野間栄太郎。二階堂の「損な生き方」に最初に魅了され、彼を追い続ける存在となる。
エブリウォーターの厳格な経理・冨岡楓は、舞台やドラマなど数多くの作品で個性的な役柄を好演し、バンド「狢幼稚園」でギター・ボーカルおよび作詞・作曲も務める多才な篠原悠伸が演じる。規律に厳しい一方で、密かに二階堂を支える「ツンデレ」な一面をのぞかせる。
黒川の冷徹な片腕・真田進一郎役には、高由起刀。感情を排した「機械のような男」が、二階堂の姿に心を動かされていく過程を演じる。ラバーガールの大水が演じるのは、事なかれ主義の白井課長。かつては熱い男で二階堂を助けた過去を持つが、現在はリストラ候補という切ない役どころだ。
「グループ魂」ではMC港カヲルとしても活動する皆川猿時が、すべてを支配下に置こうとする黒川グループのワンマン社長・黒川天山として、二階堂の前に立ちはだかる。
本作は、まっすぐすぎる男・二階堂朝陽という一人のサラリーマンを軸に、その行動に突き動かされる人々の変化を描く群像劇。絶体絶命のピンチでも、二階堂朝陽は絶対に助けに来る。登場人物全員がそれぞれの「正義」や「事情」を抱え、全力でぶつかり、全力で泣き、笑うー熱い“全力エンターテインメント”が繰り広げられる。
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』は、東京・EXシアター六本木2026年10月より、大阪・富山にて11月より上演予定。
キャスト・スタッフからコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■二階堂朝陽役／千葉雄大
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』で二階堂朝陽役を務めさせていただくことになりました。
生きていく上で大切なことは大体、幼稚園や小学生で学ぶような気がします。例えば、人から何かしてもらったら、ありがとうと言ったり、いけないことをしたら、ごめんなさいと言ったり、困っている人がいたら助けたり。でも、大人になると、頭でばかり考えてしまい、気が付いたらタイミングを逃してしまうこともしばしば。
でも、二階堂朝陽は助けに来るんですって。ヒーローと言えるほど、欠点なしの勧善懲悪な人とは言えないかもしれませんが、令和のヒーローをたのしんでいただけたら幸いです。
■清水健太役／戸塚純貴
細川徹さんの作品を観ていたので、待望の本作の出演を大変嬉しく思っています。初めてご一緒させて頂く方が多いので、舞台上に何が待ち受けているのか今からとても楽しみです。
稽古から千穐楽まで真摯に向き合い、皆さまに楽しんで頂けるよう、何より自分自身が思い切り楽しんで、全身全霊で臨みたいと思います！
■佐久間亮役／牧島輝
舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に出演させていただきます牧島輝です！
細川さんの脚本、演出、また出演させていただけるのが本当に嬉しいです。どんな話になるのでしょうか。楽しい舞台になるんだろうな。
二階堂朝陽がきっと誰かを助けるんだと思います。もしかしたら、劇場に観に来てくれたあなたを！ ぜひ助けられに劇場に来てください。よろしくお願いします！
■野間栄太郎役／坂元愛登
この度、舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に参加させていただくことになりました。舞台でのお芝居が初めてなので、手探りではありますが、素敵なキャストの皆様とご一緒できること、そして細川さんの演出を受けられること、とても楽しみです。
これまで映像作品を通して培ったこと、好きを追い求めて目指してきたお芝居が舞台の上でも通用するのか皆さんに身体で、生で感じていただけると幸いです。真っ直ぐに向き合ってまいります。
■冨岡楓役／篠原悠伸
とっても面白い共演者の皆さまと、細川さんの作品に参加させていただけることが嬉しいです。どんな作品になるのか、今からワクワクしています。ワクワクしすぎて最近寝つきが悪いです。助けてください。皆さまの面白さに弾き飛ばされないように、しっかりとしがみついて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
■真田進一郎役／日高由起刀
日高由起刀と申します。この度は舞台『二階堂朝陽は助けに来る』に出演できること、とても光栄に思います。細川さんが描くエネルギッシュな世界観に、自分がどう参戦していくのか、そして千葉さん始め共演者の皆様の個性に触れ演技できる事にとてもワクワクしております。2度目の舞台出演で緊張しておりますが、皆様に必ず良いものをお届け出来るよう、稽古に励んでまいります。どうぞお楽しみに！
■白井課長役／大水洋介（ラバーガール）
久しぶりの舞台出演、しかもワクワクするメンバー、楽しみでしかありません。しかしよく考えてみたら皆川さんの次に年長者であるという事実。みんなの足を引っ張らないように今から体力作りをしています。腕立て伏せをしたら1回が限界だったので、まずは膝をついた状態での腕立て伏せ10回をノルマにしています。30秒のプランクをしたら次の日動けなくなりました。焦らずやっていきます。
■黒川天山役／皆川猿時
おつかれさまです！ 皆川猿時！ 55歳！ 107キロです！ 3年ぶりに細川徹さんの作品に参加します！ 驚くなかれ！ 3年前より体重が増えてるのに3年前より膝の調子がいいんです！ ありがとうございます！ 今回は男だらけなんですって！ 部活っぽいぞ！ よっしゃよっしゃ！ がんばるからね〜！ 純度高めのバカっ！ おったのしみに〜！
■作・演出：細川徹
二階堂朝陽という主人公が、とにかく助けにくるという話です。「最終的には面白くなります」と毎回、舞台のたびに言うのですが、やはり今回も最終的には面白くなります。千葉雄大さんをはじめ、面白い役者が揃いました。熱くばかばかしくスカッと気持ちのいい舞台ならではのエンターテイメントになってますので、ぜひ、生でのご観劇をおすすめします。それでは劇場でお会いしましょう。