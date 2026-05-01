ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で反響を呼んだインタレスティングたけしが４月３０日、Ｘを更新。夏に「頭に穴開ける手術をするみたいです」と報告した。

インタレスティングたけしは２２年の「水ダウ」に登場したところ、日本吃音協会がＴＢＳに「吃音者への差別と偏見を助長する」として抗議文を送ったことが明らかになり、賛否を巻き起こした。

２４年にもインタレスティングたけしは再び「水ダウ」に登場。今度はインタレスティングたけしがチャンス大城にドッキリをしかける企画で、芸人を辞めるといいだしたインタレスティングたけしに、チャンスが泣き出してしまうという、優しさあふれる回となり、この回も反響を呼んでいた。

そんなインタレスティングたけしはＸで「優しいお笑いの先輩もいれば苦手な怒鳴る先輩もいる最近脳神経外科に行っていろいろ聞いたら 苦手な場所や人とは絶対に離れなさいと言われたので離れました！」と投稿。続けて「夏になったら二週間入院するかもしれません！頭に穴開ける手術するみたいです想像するだけで恐い僕の頭に突っ込みやめてくださいね」と夏に大きな手術を受けるとした。

「手術でしっかり治るのかなぁ？」と不安ものぞかせたが、講演会などのオファーが多くきていることから「なので筋力付けて治したい絶対復活して絶対参加します。単独ライブもやります応援お願いします！！」と呼びかけていた。