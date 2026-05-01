パサパサにならない！酒と◯◯で「鶏むね肉」をやわらかくする方法

漬け込んでやわらか！むね肉をおいしくするワザ

パサつきがちな鶏むね肉をやわらかくする方法のひとつに「漬け込む」があります。砂糖と塩で作るブライン液が有名ですが、今回は別の調味料でやわらかく仕上げるワザをご紹介。どこのおうちのキッチンにもある「酒」と「酢」で、ふんわりやわらかいむね肉料理を作れます。







むね肉を観音開きにして食べやすい大きさに切り、ラップをかぶせてめん棒でたたきます。ボウルに酒、酢を入れ、むね肉を15分以上漬け込めばOK。

パサつかない！と感動の声

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「むね肉が見違えるほどおいしくなった！」「火を通してもパサつかない！」など、このワザを使ったむね肉のやわらかさに感動のコメントが多数。カツやチキン南蛮を作りましたという声が多かったので、この2つの料理を作ろうとしている方には特におすすめです。





むね肉は安売りされる機会も多いので、今回ご紹介のワザを活用すれば、食費を抑えつつやわらかいチキン料理を楽しめます。酒と酢があればすぐに試せるこの裏ワザ、むね肉を買ってきた際にぜひお試しを。

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