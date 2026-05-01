左手骨折で離脱し1日のファーム交流戦（対中日）で復帰するソフトバンク・杉山が、近日中に1軍復帰の可能性が高まった。30日、倉野投手コーチは守護神の再合流の時期に言及した。

「ファームで信頼を取り戻すことはできないと思うし、1軍で戦力となると思ったら登録すると考えます」

4月11日の日本ハム戦での自身の投球に納得がいかずベンチを殴打し、「左手第5中手骨骨幹部骨折」の重傷を負った。同日まで貯金5の首位だったが、以降5勝8敗と失速。チームに迷惑をかける愚行だが、同コーチは「本人も反省している。ファームでみそぎを…みたいなことは全くない」と借りを返せるのは1軍で貢献することだけと断言した。

藤井が右肘手術、侍ジャパンの一員でWBCに出場した松本裕は状態が上がらない。29日のオリックス戦では1点リードの8回に元守護神のオスナを今季初めて勝ちパターンで起用したが、あっさりと逆転を許してしまった。小久保監督は「いるメンバーでやるしかない」と苦しい台所事情を吐露していた。

昨季は最多セーブのタイトルも得た剛腕だ。最小限のステップをクリアできれば、1軍復帰はすぐそこだ。