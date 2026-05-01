『金曜ロードショー』ディズニー人気作3本立て 人気アトラクションを映画で体験【今後のラインナップ掲載】
5月29日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）では、『ピーター・パン』（1953）、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』（2015）、『ラプンツェルのウェディング』（2012年）を“ディズニー3本立て”で放送する。東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションを映画で体験できる。
【場面写真】『ピーター・パン』『ラプンツェル』も！名シーン多数
『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』は、アナの誕生日が舞台。エルサはアナに最高の誕生日を過ごしてもらおうと準備に余念がない。心配しつつもパーティー会場をクリストフに任せると、エルサはアナを起こしに行った。エルサはアナのドレスを魔法で美しく変えると、アナに糸をたどるよう言う。糸の先には次々にプレゼントが現れた。しかし、エルサは風邪をひいてしまったようで、くしゃみをし始めた。その度に小さな雪の玉が現れる。
『ラプンツェルのウェディング』では、教会での結婚式で起きたドタバタ劇を描く。何もかも順調に進んでいたが、挙式の最中に馬のマキシマスとカメレオンのパスカルが結婚指輪を落としてしまった。転がる指輪を追いかけるパスカルはスープに飛び込み、マキシマスは屋台のドレスや帽子で女装してしまう。必死で追いかけたが、指輪はランタンに引っかかって空に飛んで行った。パスカルはランタンに乗って指輪を取ろうとする。マキシマスも壁にぶつかった勢いで空に吹っ飛ぶ。
『ピーター・パン』は、世界中で愛されているディズニーの大人気キャラクター“ピーター・パン”の物語。大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルを大冒険に連れ出す名作ファンタジーアドベンチャーとなる。
イギリス・ロンドンの住宅街に住むダーリング家の子どもたち、姉のウェンディと弟のジョンとマイケルは、いつまでも大人にならない憧れの少年ピーター・パンの話をしていた。しかし、ウェンディは父からもう子ども部屋から出るように言われたのが、悲しくてたまらない。
その夜、落としていった自分のカゲを取り返しに、3人の子ども部屋にピーター・パンが忍び込んできた。物音に目を覚ましたウェンディと2人の弟は、本物のピーター・パンを見て大喜び。早速ピーター・パンのようにいつまでも子どものままでいたいと頼むと、彼は望み通り3人を夢と冒険の島“ネバーランド”に連れて行ってくれることに。ピーター・パンと一緒にやってきた妖精ティンカー・ベルの魔法の粉をふりかけると、空を飛べるようになった。ピーター・パンと一緒に“ネバーランド”を目指して旅立つ。
“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐を考えていた。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出した。無事にウェンディらはロンドンに帰れるのか。
【今後の『金曜ロードショー』ラインナップ】
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
8日『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット
【場面写真】『ピーター・パン』『ラプンツェル』も！名シーン多数
『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』は、アナの誕生日が舞台。エルサはアナに最高の誕生日を過ごしてもらおうと準備に余念がない。心配しつつもパーティー会場をクリストフに任せると、エルサはアナを起こしに行った。エルサはアナのドレスを魔法で美しく変えると、アナに糸をたどるよう言う。糸の先には次々にプレゼントが現れた。しかし、エルサは風邪をひいてしまったようで、くしゃみをし始めた。その度に小さな雪の玉が現れる。
『ピーター・パン』は、世界中で愛されているディズニーの大人気キャラクター“ピーター・パン”の物語。大人にならなくてもいい夢の島ネバーランドを舞台に、自由に空を飛ぶ永遠の少年ピーター・パンがウェンディ、ジョン、マイケルを大冒険に連れ出す名作ファンタジーアドベンチャーとなる。
イギリス・ロンドンの住宅街に住むダーリング家の子どもたち、姉のウェンディと弟のジョンとマイケルは、いつまでも大人にならない憧れの少年ピーター・パンの話をしていた。しかし、ウェンディは父からもう子ども部屋から出るように言われたのが、悲しくてたまらない。
その夜、落としていった自分のカゲを取り返しに、3人の子ども部屋にピーター・パンが忍び込んできた。物音に目を覚ましたウェンディと2人の弟は、本物のピーター・パンを見て大喜び。早速ピーター・パンのようにいつまでも子どものままでいたいと頼むと、彼は望み通り3人を夢と冒険の島“ネバーランド”に連れて行ってくれることに。ピーター・パンと一緒にやってきた妖精ティンカー・ベルの魔法の粉をふりかけると、空を飛べるようになった。ピーター・パンと一緒に“ネバーランド”を目指して旅立つ。
“ネバーランド”では海賊フック船長がピーター・パンへの復讐を考えていた。そこへやってきた、ピーター・パンとウェンディたち。フック船長は、海賊船の大砲を彼らめがけてドカンドカンと撃ち出した。無事にウェンディらはロンドンに帰れるのか。
【今後の『金曜ロードショー』ラインナップ】
5月1日『耳をすませば』※ノーカット
8日『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット