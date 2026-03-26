知らないと損をする？S&P500投資家が今週の「ビッグテック決算」を絶対に見逃してはいけない理由
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YOU投資チャンネルが「【重要】米国株の決算ラッシュ到来！決算発表が100倍楽しくなる裏話。FANG+とメガ10構成銘柄はどうなる？S&P500投資家のためのビッグテック業績分析！」を公開した。動画では、S&P500や全世界株式（オルカン）の大部分を占める巨大テック企業の決算の見どころと、投資家がとるべき戦略について解説している。
YOU氏はまず、S&P500の時価総額の30%超を上位数銘柄が占めている現状を指摘し、「彼らの決算が皆さんの資産残高に直撃する」と語る。市場が各企業に求めているのは、「AIで本当に稼げているのか」という点にあるという。
動画では各企業の決算における注目ポイントを詳解している。Appleについては、Siriの現状を引き合いに出し「目に見えるAIの不在」が課題であるとしつつも、独自のチップとプライバシー保護を活かした「オンデバイスAI」が反撃の武器になると推測する。また、Alphabet（Google）は検索から「AIの実装王」になれるかが問われており、巨額の設備投資がクラウド事業の成長を支える命綱になると解説。さらに、MetaはオープンソースのAI「Llama」を無料公開することで業界標準を狙い、AIを用いた広告のパーソナライズ化で「まさに打ち出の小槌状態」になっていると語った。
ビッグテック以外にも、肥満症治療薬でテック企業以外の最大の注目株とされるイーライリリーや、インフレに強い最強のビジネスモデルを持つVisaとMastercardの動向も紹介。その上で、決算発表直後の株価の乱高下に対しては、好決算を出した企業が約60日間にわたって市場平均を上回り続ける「PEAD（決算発表後ドリフト）」という法則を挙げ、機関投資家の分割買いが上昇トレンドの土台になると解説した。
最後にYOU氏は、FOMC（連邦公開市場委員会）の政策金利の動向にも注視する必要があると補足しつつ、「短期的な数字に一喜一憂せず、大河の流れを信じて淡々と買い続ける」という「Just Keep Buying」の姿勢こそが投資において最も重要であると結論付けた。
YOU氏はまず、S&P500の時価総額の30%超を上位数銘柄が占めている現状を指摘し、「彼らの決算が皆さんの資産残高に直撃する」と語る。市場が各企業に求めているのは、「AIで本当に稼げているのか」という点にあるという。
動画では各企業の決算における注目ポイントを詳解している。Appleについては、Siriの現状を引き合いに出し「目に見えるAIの不在」が課題であるとしつつも、独自のチップとプライバシー保護を活かした「オンデバイスAI」が反撃の武器になると推測する。また、Alphabet（Google）は検索から「AIの実装王」になれるかが問われており、巨額の設備投資がクラウド事業の成長を支える命綱になると解説。さらに、MetaはオープンソースのAI「Llama」を無料公開することで業界標準を狙い、AIを用いた広告のパーソナライズ化で「まさに打ち出の小槌状態」になっていると語った。
ビッグテック以外にも、肥満症治療薬でテック企業以外の最大の注目株とされるイーライリリーや、インフレに強い最強のビジネスモデルを持つVisaとMastercardの動向も紹介。その上で、決算発表直後の株価の乱高下に対しては、好決算を出した企業が約60日間にわたって市場平均を上回り続ける「PEAD（決算発表後ドリフト）」という法則を挙げ、機関投資家の分割買いが上昇トレンドの土台になると解説した。
最後にYOU氏は、FOMC（連邦公開市場委員会）の政策金利の動向にも注視する必要があると補足しつつ、「短期的な数字に一喜一憂せず、大河の流れを信じて淡々と買い続ける」という「Just Keep Buying」の姿勢こそが投資において最も重要であると結論付けた。
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