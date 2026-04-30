−4℃の猛吹雪とホワイトアウトの恐怖に晒されながら標高770mの集落へ…そこには超高級な“謎の秘宝”を所持する一家が！
4月30日（木）放送「ナゼそこ？+ 【猛吹雪の雪山奥地で秘境人を大捜索！1匁7万円謎の秘宝＆80歳巨大施設SP】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】−4℃の猛吹雪とホワイトアウトの恐怖に晒されながら標高770mの集落へ…そこには超高級な“謎の秘宝”を所持する一家が！
新潟と長野の県境、日本有数の超豪雪地帯「秋山郷」で秘境人を大捜索！M-1王者・令和ロマンの松井ケムリが、マイナス4度の猛吹雪とホワイトアウトの恐怖に晒されながら標高770mの集落へ。
そこには、1匁7万円もする超高級な“謎の秘宝”を所持する一家や、都会ではありえない「ドデカい物」を個人で所有する80歳目前の元気な女性の姿が。過酷な雪山で助け合いながら生きる秘境人の波瀾万丈な人生ドラマに迫ります！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
久保田かずのぶ、水谷隼 ※五十音順
【番組公式ホームページ】
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新潟と長野の県境、日本有数の超豪雪地帯「秋山郷」で秘境人を大捜索！M-1王者・令和ロマンの松井ケムリが、マイナス4度の猛吹雪とホワイトアウトの恐怖に晒されながら標高770mの集落へ。
そこには、1匁7万円もする超高級な“謎の秘宝”を所持する一家や、都会ではありえない「ドデカい物」を個人で所有する80歳目前の元気な女性の姿が。過酷な雪山で助け合いながら生きる秘境人の波瀾万丈な人生ドラマに迫ります！
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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久保田かずのぶ、水谷隼 ※五十音順
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