宅配ピザチェーン店「ナポリの窯」が30日、公式Xを更新。取締役を務める人気ユーチューバーのヒカルの本名を明かす一幕があった。

ヒカルは自身の動画で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」などと語り、炎上状態になっていた。

ヒカルは現在、同社の取締役を務めている。一部メディアが、「ナポリの窯」労働組合のプラットフォームと名乗るサイトを通じ「今回の発言は極めて不適切」などと謝罪していると、報じていた。

同社は「弊社役員の発言および第三者による投稿に関するお知らせとお願い 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」と前置きした上で「現在、弊社取締役 前田圭太の動画プラットフォーム上での発言に関連し、SNS等において多くのご意見を頂戴しております」と書き出した。前田圭太がヒカルの本名となる。

ヒカルの兄は「まえっさん」名義でヒカルの動画に関わっている。

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以下、発表全文。

弊社役員の発言および第三者による投稿に関するお知らせとお願い

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、弊社取締役 前田圭太の動画プラットフォーム上での発言に関連し、SNS等において多くのご意見を頂戴しております。

本件の状況を精査いたしましたところ、発言の断片的な引用や、事実とは異なる解釈に基づく情報の拡散が見受けられます。こうした行為は、弊社および役職員の信頼を損ない、従業員の日々の努力を否定し、企業価値を毀損する断じて許容できないものです。事実に基づかない誹謗中傷、名誉毀損に該当する投稿、および虚偽情報の拡散等、弊社の業務を著しく妨害する行為に対しては、弁護士等と連携し、刑事・民事の両面から、あらゆる法的手段を行使する所存です。

また、「ナポリの窯ユニオン」を称する外部団体のウェブサイト等において、弊社の公式見解であるかのような記述がなされておりますが、これらは弊社が公表したものではございません。弊社グループは、本件の背後関係および行為者の特定に係る調査を既に進めており、刑事告訴・民事訴訟を含むあらゆる法的措置をグループ総力を挙げて実行します。情報の真偽につきましては、何卒冷静にご判断いただけますようお願い申し上げます。

なお、現時点では、「ナポリの窯ユニオン」を称する外部団体について、弊社において、弊社社員等の在籍は確認できておりません。

皆様におかれましては、公平かつ冷静な視点をもって、正確な情報に基づいたご対応をいただけますよう、切にお願い申し上げます。