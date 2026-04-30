Photo: Daisuke Ishizaka

目がさめた。

微睡みのなか、カーテン越しに入る光は控えめだ。「今日の天気はどうかな」。そう思って、枕元のスマホを手に取る。ロックを解除し、天気予報のアプリをタップする。そこまではよかったんだ。

Photo: Daisuke Ishizaka

けれど、画面の通知アイコンが目に入る。友人からのメッセージ、SNSのレスポンス、深夜に更新されたニュースなどなど。ほんの数秒の確認で済むはずだったのに、気づけば30分が経過している。窓の外はすっかり明るくなってた。そのまま起きていたら、コーヒーの一杯でも楽しめたはずの時間だ。

...こんな経験、あなたにも心当たりはありませんか？

Photo: Daisuke Ishizaka

本当にスマホって便利です。しかし…

カレンダーも、天気予報も、家族との連絡方法も、エンターテインメントも、すべてがそこに入っているからスマホって便利です。けれど、オールインワンだからこそ寄り道しちゃうことも多い。必要な情報をひとつ取り出そうとするたびに、情報のブラックホールへと引きずり込まれがちですよね。

かといって、です。「ミニマルな暮らしをしたい」「デジタルデトックスを試したい」 。そう願ってスマホに触れない日を設けてみても、これはこれでストイックすぎる。今度は「今日の予定は？」「明日のゴミ出しは何だっけ？」という不安に襲われ、結局また、あの光る画面を手にとってしまいがち。

じゃあ、ですよ。スマホを使わなくても、必要な情報を確認できるようにすればいいのでは？

情報がまとまっている、静かな居場所

そもそも、日常のふっとしたときに必要になる情報ってなんでしょうか。天気予報はまさにそれ。カレンダー機能もほしい。あとは室内外の気温や湿度でしょうか。

つまり情報が積層されやすいSNS系アプリは目に入れず、こういった情報だけ見られるデバイスがあればよい。その発想から開発されたのが「SwitchBot スマートデイリーステーション」です。

Photo: Daisuke Ishizaka

一見すると、ただの多機能な置き時計に見えるかもしれない。 けれど、実際にこれがある暮らしを始めてみると、情報環境の整頓術であることに気づかされます。変に主張することはなく、けれど確かな情報をそこに留めておいてくれる。

この一枚のディスプレイが、自分とスマホの不健康な癒着をどう引き剥がし、暮らしにどんな余白をもたらしてくれたのか。情報の引き算から始まる、新しいデジタルとの付き合い方についてお話しましょう。

情報を引き算して整理するスマートデイリーステーション

SwitchBot スマートデイリーステーションが映し出すのは、温湿度、天気予報、カレンダー、そして空気質（大気汚染の状態）といった、暮らしの土台となるデータです。 あれもこれもと情報を詰め込むのではなく、生活のリズムを整えるために必要な要素だけが、研ぎ澄まされたレイアウトで配置されています。

これらをスマホで確認しようとすれば、冒頭のミニストーリーのようなことになってしまう。

しかし、SwitchBot スマートデイリーステーションは違います。そこにあるのは、検索せずとも目に入る情報です。「今日は傘が必要か？」「次の会議は何時か？」。 その答えを得るまでのステップを極限まで削ぎ落とすこと。この「引き算」の設計こそが、私たちの脳にかかる負荷を静かに取り除いてくれるのです。

Photo: Daisuke Ishizaka

面白いのは、単にデータを表示するだけでなく、そのデータがあなたにどう影響するかを教えてくれるところ。たとえばAI暮らしナビ機能は、 単に「気温20度、湿度40％」と表示するだけでなく、その日の天候から「今日は薄手のジャケットがおすすめ」「折りたたみ傘を持って出よう」のように、天候や予定に合わせて、ちょっとした暮らしのヒントをくれるんですね。

私たちは日々、無数の小さな決断を繰り返して疲弊しています。「何を着るか」、「何を持つか」。重なると大きな負担になる、ちょっとした迷いをデバイスが肩代わりしてくれることは、ミニマルな生活を志向する人にとって、物理的なモノを減らすのと同じくらい価値のある決断の断捨離になるんですよ。

5人分のカレンダーを風景にする

またSwitchBot スマートデイリーステーションは、最大5人分、1日30件までのスケジュール同期＆表示ができます。

家族やパートナーとの予定共有は、デジタル化すればするほどわざわざ確認しに行く手間が発生しますよね。置き場所が決まっているホワイトボードに書き込むのは面倒だし、スマホの共有カレンダーはアプリを開かなければ見れませんから。

SwitchBot スマートデイリーステーションは、その中間をいきます。クラウドにあるデジタルの利便性はそのままに、予定表だけをリビングやベッドルームの風景として馴染ませてくれます。 家族が今どこで何をしているのか、次の予定は何なのか。 それが自然と視界に入るから家族内メッセンジャーのようなコミュニケーションを減らしてくれるんです。

Photo: Daisuke Ishizaka

E-inkという静かで落ち着く光がある

情報の整理とは、単に項目を減らすことだけではありません。情報の見え方を穏やかにすることもまた、重要な整理のひとつです。

スマホやパソコンの画面は、常に光をこちらへ向けて放っています。その鮮やかな光は魅力たっぷりながら、見つめているうちに目や体に負担を感じてしまうこともありますよね。でもSwitchBot スマートデイリーステーションのディスプレイはE-ink。周囲の光を反射して文字を浮かび上がらせます。

その質感は、驚くほど紙っぽい。反射を抑えたマットな画面に、インクがじわりと沈み込んでいるかのよう。主張がとても控えめで、デジタルデバイス特有の急かされる感じはありません。

Photo: Daisuke Ishizaka バックライトも内蔵しているので、暗いところでもしっかり見えて安心。

そんなE-inkによる情報を見ているとき、私たちの脳はリラックスモードへと切り替わるかのよう。 情報を確認しているはずなのに、心は落ち着いている。 この不思議な感覚こそが、SwitchBot スマートデイリーステーションならではの静かなインターフェースの真髄といえるでしょう。

バッテリーも内蔵しており、最長約1年間もコードレスで使えます。バッテリー容量が大きすぎるのではありません。E-inkはそれだけ低消費電力という良さを持っているんです。

だから壁に掛けてもいい。お気に入りのサイドボードに立てかけてもいい。コンセントの位置を気にせず、ここにあってほしい場所に置ける。この自由度こそが、SwitchBot スマートデイリーステーションをデジタル家電からインテリアに馴染む調度品へとレベルアップしてくれます。

SwitchBotエコシステムとも組み合わせたくなる

ところでSwitchBot スマートデイリーステーションには、2つのカスタムボタンがあります。このボタンを押すとどうなるのでしょうか。

■使用例… 起床時：カスタムボタンを1回押すだけでカーテンが開き、コーヒーメーカーが動き出す 外出時：長押しすると家中の照明が消え、ロボット掃除機が掃除を開始する

そうなんです。他のSwitchBot機器と連携するボタンなのです。SwitchBotエコシステムの一員であるSwitchBot スマートデイリーステーション、ボタンひとつで家中の家電を操作できるんですよ。

Image: SwitchBot よく使うスマートホーム機能をシーンごとに設定することができるカスタムボタン。

さらに最大3台の温湿度計やCO2センサーと連携※し、家全体のコンディションを可視化してくれます。リビングにいながら、子供部屋の温度が上がりすぎていないか、寝室の湿度は適切かを確認できます。

※最新のファームウェアにアップデートすると、利用可能。

Photo: Daisuke Ishizaka

Image: SwitchBot 湿温度計やCO2センサーを子供部屋や寝室に置いて、管理を手軽に。

こうしたスマートホームの管理もスマホアプリで行いがちですが、SwitchBot スマートデイリーステーションがあればスマホとの健全な距離感を保ち続けられるんですね。

スマホをモバイルな道具に戻してみよう

多くの人がスマホ依存を最も自覚するのは、夜、ベッドに入ってからではないでしょうか。 アラームをセットするためにスマホを手に取り、気づけば深夜までショート動画を眺めている。この悪循環を断つために「スマホを寝室に持ち込まない」というルールを作る人は多いのですが、それでは翌朝の予定や天気が確認できず、結局またスマホを探すことになりがちですよね。

SwitchBot スマートデイリーステーションをベッドサイドに置いてみる。 アラーム機能はもちろん、明日の天気や予定も枕元で完結です。

...まあ、これにハマってしまって、家を出る前にスマホをどこに置いたのか忘れてしまって、PCからスマホを鳴らすコマンドを送る、なんてこともあったのですが。いつも手の届くところにスマホを置く、というクセを見直して、玄関などに充電スポットを作って、そこを居場所としたほうがいいんでしょうね。

Photo: Daisuke Ishizaka あれ、スマホがない。

Photo: Daisuke Ishizaka …と思ったら、ベッドの枕裏にありました（めっちゃ時間経ってる）。

改めてデジタルデトックスのあり方、を考えてみましょう。

デジタルデトックスとは、デジタル機器との接続をゼロにすることでも、文明を捨てることでもありません。朝目覚めてから、SNSのタイムラインや、誰かのつぶやき、あるいは煽情的なニュースを最初にインプットする。そんな他人の都合で始まる一日を、自分の周囲の環境で始まる一日に変えてみること。そんな単純なことから、気づけばデジタル機器との距離が保てている状態。それが、本当のデジタルデトックスなのかもしれません。

それはSwitchBot スマートデイリーステーションの情報量で十分にカバーできます。

SwitchBot スマートデイリーステーションの画面に映る今日の天気や、家族の予定。そして自分が整えた部屋の温度。朝のタイミングなら、その情報だけで十分だ、と確信できたとき、スマホを違う部屋で充電していても、以前ほど気にならなくなっている自分に気づきますよ。

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Source: SwitchBot