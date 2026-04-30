ヒカルが理解できなかった「タモリの凄み」…実は“最も毒が強い芸人”と断言できる理由
文／椎名基樹
ユーチューバーのヒカルの「タモリは面白くない」という発言が炎上している。彼曰く「タモリの番組を回す力は理解できる」。しかし「島田紳助や松本人志のように、タモリは人を落とさない。いじる笑いが好きだから、その面白さが理解できない」とのことだ。
「人を落とす笑い、いじる笑いが好き」という発言から、ヒカルの「面白いの基準」は、「毒があること」なのだと思った。ヒカルにとってタモリは「博識」が売りなだけで、毒によって笑いを生み出すコメディアンに見えないらしい。
しかし、タモリは島田紳助よりも松本人志よりも、さらに「毒の笑い」の日本における始祖と言っていいだろう。ビートたけしよりも毒が強いコメディアンだと思う。
◆タモリは“毒が強いコメディアン”である理由
島田紳助も松本人志もビートたけしも猛毒だ。彼らの作り出した笑いによって、大いに笑わせてもらったし、物の見方も教わった。しかし3人とも、その毒っ気の反面、ウェットな部分も多い。感動番組を作り「素敵やん」とつぶやく。芸人の生き様を哀切なメロディーで歌い上げる。著作で自らのお笑い観を語る。毒舌で世間を突き放す一方で、共感を求めずにはいられない。
しかし、タモリはクールだ。共感など全く欲していないように見える。他人の理解などを求めない強さは、内なる毒の強さの表れだと、私は思う。一番悪ふざけが徹底されているのがタモリだ。
◆「イグアナ」に象徴される、タモリの異様な衝撃
タモリを世に送り出した「密室芸」といわれたパフォーマンスも、毒に満ちている。ヒカルは「イグアナのものまねを子供の頃見たけど、面白さがわからなかった」と言う。タモリがイグアナを披露していたのは、1970年代の後半で、1991年生まれのヒカルが、子供の頃にイグアナをテレビで見ることはできない。きっと「お昼の顔のタモリ」が、インプットされた後、動画か何かで、ある程度の年齢になってから見たのだろう。
そんなバイアスの中で「イグアナ」を見たとしたら、理解できないのも当然だ。最初に「イグアナ」をテレビで披露した頃、タモリは、海のものとも山のものともわからない存在だった。
しかも、その風体は異様だった。ポマードでべったりとオールバックに髪を撫で付け、片目にアイパッチをしていた。これほどいかがわしいファッションをしたテレビタレントは、後にも先にもいないと思う。
そんなテレビ画面から「浮いた」存在感の男が、忌み嫌われる「爬虫類」を演じるのだ。四つ足で歩きまわり、イジリー岡田のように、舌をちろちろと出しながら。めちゃくちゃ気持ち悪くて、世間に与えたインパクトは相当なものだった。思い返せば「気持ち悪すぎて笑ってしまう」という感性の笑いは、この「イグアナ」が嚆矢だったと思う。
◆タブーすら笑いに変えた「4カ国麻雀」の過激性
「4カ国麻雀」もかなり過激だ。でたらめな外国語で麻雀を打つこの芸は、さりげなく国民性を笑いの対象にしている。アメリカなどのスタンドアップコメディアンには、この「人種のものまね」をする人がいる。しかし、日本ではこんなデリケートな部分を笑いにしたコメディアンは、タモリくらいだ（中川礼二もちょっとやる）。
プライベートで披露していた、この4カ国麻雀の初期バージョンは、毛沢東、ダグラス・マッカーサー、アドルフ・ヒトラー、昭和天皇が麻雀を打つという設定だったらしい。
私がタモリのコメディアンとしての才能に感嘆するところは、イグアナのような「マイム」に秀でているところだ。日本では、バラエティー番組の性質上「言語表現」に重きが置かれるが、コメディアンの真骨頂は「身体表現」にあるように思える。
ユーチューバーのヒカルの「タモリは面白くない」という発言が炎上している。彼曰く「タモリの番組を回す力は理解できる」。しかし「島田紳助や松本人志のように、タモリは人を落とさない。いじる笑いが好きだから、その面白さが理解できない」とのことだ。
「人を落とす笑い、いじる笑いが好き」という発言から、ヒカルの「面白いの基準」は、「毒があること」なのだと思った。ヒカルにとってタモリは「博識」が売りなだけで、毒によって笑いを生み出すコメディアンに見えないらしい。
◆タモリは“毒が強いコメディアン”である理由
島田紳助も松本人志もビートたけしも猛毒だ。彼らの作り出した笑いによって、大いに笑わせてもらったし、物の見方も教わった。しかし3人とも、その毒っ気の反面、ウェットな部分も多い。感動番組を作り「素敵やん」とつぶやく。芸人の生き様を哀切なメロディーで歌い上げる。著作で自らのお笑い観を語る。毒舌で世間を突き放す一方で、共感を求めずにはいられない。
しかし、タモリはクールだ。共感など全く欲していないように見える。他人の理解などを求めない強さは、内なる毒の強さの表れだと、私は思う。一番悪ふざけが徹底されているのがタモリだ。
◆「イグアナ」に象徴される、タモリの異様な衝撃
タモリを世に送り出した「密室芸」といわれたパフォーマンスも、毒に満ちている。ヒカルは「イグアナのものまねを子供の頃見たけど、面白さがわからなかった」と言う。タモリがイグアナを披露していたのは、1970年代の後半で、1991年生まれのヒカルが、子供の頃にイグアナをテレビで見ることはできない。きっと「お昼の顔のタモリ」が、インプットされた後、動画か何かで、ある程度の年齢になってから見たのだろう。
そんなバイアスの中で「イグアナ」を見たとしたら、理解できないのも当然だ。最初に「イグアナ」をテレビで披露した頃、タモリは、海のものとも山のものともわからない存在だった。
しかも、その風体は異様だった。ポマードでべったりとオールバックに髪を撫で付け、片目にアイパッチをしていた。これほどいかがわしいファッションをしたテレビタレントは、後にも先にもいないと思う。
そんなテレビ画面から「浮いた」存在感の男が、忌み嫌われる「爬虫類」を演じるのだ。四つ足で歩きまわり、イジリー岡田のように、舌をちろちろと出しながら。めちゃくちゃ気持ち悪くて、世間に与えたインパクトは相当なものだった。思い返せば「気持ち悪すぎて笑ってしまう」という感性の笑いは、この「イグアナ」が嚆矢だったと思う。
◆タブーすら笑いに変えた「4カ国麻雀」の過激性
「4カ国麻雀」もかなり過激だ。でたらめな外国語で麻雀を打つこの芸は、さりげなく国民性を笑いの対象にしている。アメリカなどのスタンドアップコメディアンには、この「人種のものまね」をする人がいる。しかし、日本ではこんなデリケートな部分を笑いにしたコメディアンは、タモリくらいだ（中川礼二もちょっとやる）。
プライベートで披露していた、この4カ国麻雀の初期バージョンは、毛沢東、ダグラス・マッカーサー、アドルフ・ヒトラー、昭和天皇が麻雀を打つという設定だったらしい。
私がタモリのコメディアンとしての才能に感嘆するところは、イグアナのような「マイム」に秀でているところだ。日本では、バラエティー番組の性質上「言語表現」に重きが置かれるが、コメディアンの真骨頂は「身体表現」にあるように思える。