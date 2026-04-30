キャブスがラプターズを下して1回戦突破に王手…モーブリー＆シュルーダーが第4Qの逆転劇に貢献

4月30日（現地時間29日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・アリーナでトロント・ラプターズとの第5戦に臨んだ。

敵地で2連敗を喫し、ホームに戻ったキャブスは12点ビハインドで迎えた第1クォーター開始5分38秒からサム・メリル、ジャレット・アレン、ジェームズ・ハーデン、エバン・モーブリーの連続得点で1点差まで肉薄すると、ディーン・ウェイドが同点の3ポイントシュートを成功。激しい点の取り合いになりながら、ドノバン・ミッチェルも加勢し、4点のリードを奪った。

続く第2クォーターは2ケタ点差に広がらない接戦。序盤こそリードする時間帯が多かったものの、残り4分51秒から2連続3ポイントを含む0－8のランで試合をひっくり返されると、67－74と7点ビハインドでハーフタイムに突入した。

後半は開始早々に12点差をつけられたが、徐々に詰め寄ると、第3クォーター残り30秒から第4クォーター開始2分22秒にかけてモーブリー、ジェイレン・タイソン、デニス・シュルーダーの連続得点で13－0のラン。逆転に成功すると、シュルーダーとモーブリーが勝負所で得点を決め、125－120で逃げきった。

3勝目を手にしたキャブスは、モーブリーが23得点9リバウンド3ブロック、ハーデンが23得点9リバウンド5アシスト2スティールの活躍。ミッチェルが19得点5リバウンド、シュルーダーが19得点で続いた。

なお、両チームによる第6戦は5月2日（同1日）、ラプターズ本拠地のスコシアバンク・アリーナで行われる。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 125－120 トロント・ラプターズ



CLE｜38｜29｜33｜25｜＝125



TOR｜34｜40｜29｜17｜＝120