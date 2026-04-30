音楽ユニットLOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）のギターNAOKI（52）が30日までにXを更新。政府が殺傷能力のある武器輸出を解禁した件をめぐり、私見をつづった。

高市内閣は21日、防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用方針について、閣議と国家安全保障会議で改定した。武器輸出の目的を非戦闘目的に限定していた「5類型」を撤廃し、殺傷能力がある武器の輸出を原則容認することとなった。「平和国家」を掲げてきた安全保障政策において大きな転換点となり、さまざまな論議を呼んでいる。

NAOKIは「殺傷兵器を他国にばらまくということは、世界の紛争を助長することにも繋がります。そんな国が、真の意味で豊かになるとは思えない」と懸念。「戦争反対なんて意思表示でも反体制でもなく当たり前のこと。争いのない世界を願うことは政治的発言ではないです」とした上で「だからもっとみんな声に出していいと思います」と呼びかけた。

LOVE PSYCHEDELICOはボーカルKUMI（49）、ギターNAOKIによる音楽ユニット。2000年4月21日、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビューし、25年にデビュー25周年を迎えた。4月22日、「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」の最終公演をもって活動休止した。