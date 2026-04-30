上戸彩が『FLASH』表紙に登場。映画『SAKAMOTO DAYS』と「10億円」について語る!?

上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売

上戸彩『FLASH』表紙・巻頭に登場！出演映画を語る

女優・上戸彩が、4月28日発売の『FLASH』で表紙と巻頭グラビアを飾った。

第一線で活躍し続けながらも、決して気負わない彼女特有の空気感が誌面に凝縮されている。インタビューでは、最新出演作である映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころを詳述。さらに、物語の鍵を握る「10億円」というキーワードに対し、彼女自身が抱いた率直な心境を明かしている。

【プロフィール】

上戸彩（うえと・あや）

1985年9月14日生まれ

東京都出身 T162

2000年、女優デビュー。以降、ドラマや映画、CMに数多く出演。映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日より全国公開）では、主人公の妻、坂本葵を演じている。

そのほか最新情報は、公式サイト（https://www.oscarpro.co.jp/talent/ueto/）にて

【クレジット】

上戸彩(C)光文社/週刊FLASH 写真◎花盛友里