破壊力すごい…LE SSERAFIM・宮脇咲良、“ピチッ”衣装でボディラインあらわ「きゃー！」「エグイ」

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、圧巻の美貌でファンを魅了した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「Saki's back!」とのコメントとともに写真を投稿した。

【写真】宮脇咲良、“ピチッ”衣装でボディラインあらわ

公開された写真で宮脇は、タイトな白のキャミソール衣装に身を包み、ポーズを披露。洗練されたボディラインが際立つスタイリングで、大人の色香とヘルシーな魅力を放っている。

さらに、高く結い上げた金髪のポニーテールがクールなアクセントとなり、まるでアニメやゲームのキャラクターが現実世界に現れたかのような非現実的な美しさで視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「ブロンドの天使が舞い降りた」「エグイ」「きゃー！」といったコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは4月24日、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』を先行公開した。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。