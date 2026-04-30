

アマノ企業CM『AMANOのうた』篇キービジュアル

タレントの「あの」が出演するアマノ株式会社（以下アマノ）新CM「AMANOのうた」篇が、5月1日より地上波テレビ、公式YouTubeで放映を開始する。

【写真】「あの」が出演、アマノ企業CM『AMANOのうた』篇場面カット＆メイキング

思わず口ずさみたくなる“替え歌”を軸に展開する本CMは、「時間と空気の会社」という企業メッセージを、音楽とシンプルな映像表現で印象的に伝える内容。あのちゃんを起用したCMシリーズとしては3年目となる今回は、初めて歌唱に挑戦している点も見どころ。

今回のCMの舞台は、空や風を感じさせる開放的な空間。あのちゃんが旗を手に持ち、歌詞と連動した言葉を見せながら、「時間」と「空気」という目に見えない価値を直感的に表現。小さな旗から大きな旗へと変化していく演出や、カメラワークによる広がりのある映像によって、メッセージの印象を強めている。

衣装は白を基調に、ロゴカラーの青が際立つデザインを採用。ナチュラルなヘアメイクとあわせて、あのちゃんの持つ独特な存在感を活かしながら、クリーンで印象的なビジュアルに仕上げました。音楽面でもポップで耳に残るアレンジを加え、映像と一体となって印象に残る仕上がりとなっている。

メイキングでは、旗を振るシーンでダイナミックな動きを見せる様子や、歌のレコーディングに臨む真剣な表情が収められている。監督と細かくコミュニケーションを取りながら表現をすり合わせる姿も見られ、初の歌唱に挑戦する中で丁寧に役割を作り上げていく過程が垣間見える。あのちゃんの歌声とシンプルなビジュアルが重なり、短い尺の中で繰り返されるフレーズが自然と印象に残る構成もポイント。

撮影を終えたあのちゃんは、「大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたが、みんなが褒めてくれたのでよかったです！」と明かした。また、今回のCMについて、「かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたら嬉しいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！」とコメント。

CM撮影メイキングエピソード

メイキングでは、旗を振るシーンでダイナミックな動きを見せる様子や、歌のレコーディングに臨む真剣な表情が収められている。監督と細かくコミュニケーションを取りながら表現をすり合わせる姿も見られ、初の歌唱に挑戦する中で丁寧に役割を作り上げていく過程が垣間見える内容になっている。

あのちゃんコメント全文

――CM撮影を通して、特に印象に残っているシーンやエピソードを教えてください。

これまでのAMANOの撮影とは少し違った衣装や雰囲気の中でしたが、それが新しくて楽しかったです。大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです！――5月1日からCMが放映され、ちょうどゴールデンウィークの時期と重なります。この時期ならではの“ワクワクするような空気感”の中で、あのさんはどんな時間を過ごしたいですか？

また、行ってみたい場所があれば教えてください。

いつも春フェスに出演させていただくので、今年も来てくれるお客さんと楽しめたらなって思います。――CMをご覧になる皆さんへ、メッセージをお願いします。

今年もAMANOさんの新CMに出演させていただきました！かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思いますので、その新鮮さを楽しんでもらえたら嬉しいです。CMソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！