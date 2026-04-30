格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」

格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。試合後の舞台裏では、多くの有名アスリートの祝福を受けていた。

試合は2回に武尊が左フックでダウンを奪取。さらにもう一度ダウンを奪って、会場は騒然となった。最終5回にもダウンを奪取し、猛ラッシュで最後はレフェリーが試合をストップ。武尊は歓喜の涙を流した。

試合後には引退試合を見守った多くのアスリートが祝福した。レスリン グ女子で3つの五輪金メダルを獲得した吉田沙保里さんは舞台裏の様子を自身のインスタグラムで公開。大喜びする吉田さんが武尊に花束を渡していた。元関脇の豊ノ島さんも試合後にインスタグラムを更新。「武尊マジでカッコよかった！ まずは格闘技人生お疲れ様でした！」と記し、武尊を中心に吉田さん、潮田玲子さん、狩野舞子さんとの集合写真をアップした。また、阿部一二三、詩の兄妹も会場を訪れていたことをSNSで報告していた。

また、妻の川口葵はXを更新。「勝利おめでとう そして現役生活お疲れ様でした」と記し、ベルトを持った夫との2ショットを公開。ファンから「最高の夫婦すぎる…」「ええ写真やで…」「最高のボクサーでした。本当にお疲れ様でした！」「本当に幸せそうで涙出ます」「これから夫婦仲良くお過ごしください！」など感激の声が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）