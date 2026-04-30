「ロッテ５−３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

懐かしい感触だった。四回、同点として迎えたロッテ・井上の第２打席。前田健から放った一打は大きな弧を描いて左翼席に達した。「結構完璧だったので。自分らしい打球が出たかなと思います」と決勝弾に胸を張った。

この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」の記念試合として開催。心地よい大歓声の中、ダイヤモンドを一周。ベンチ前で仲間とタッチを交わすと“マリオジャンプ”も披露して喜びを表現した。

阪神から現役ドラフトで加入して初スタメン。２４年９月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来５８５日ぶりの安打＆本塁打だった。前田健とは２１日にファームで対戦。左前打を放っていた。「イメージは持ちながら打席に立てました」。頭にあったスライダーの軌道。追い込まれながらジャストミートした。

３月１４日の西武とのオープン戦（ゾゾ）以降、２４年に取り組んだノーステップ打法に戻した。平良から２打席連続三振を喫したのがきっかけ。クイックの速い投手、球速の速い投手にタイミングを合わせる狙いがあった。「ノーステップだからといって飛距離が落ちるかと言われたら、僕の場合変わらない」。移籍後初アーチで実証した。

お立ち台では「“コーディー”って呼んでください」と自己紹介。大観衆から一斉に「コーディー！」と呼ばれて笑顔がはじけた。「長打が出たっていうのは一つ自信にもなる。継続していきたい」。この日、新たなタテジマの一員になった。