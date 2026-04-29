「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が劇的な勝利で有終の美を飾った。引退試合となるＯＮＥフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦に臨み、昨年３月にわずか８０秒で敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝との再戦で、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇でＯＮＥでの悲願の初タイトルを戴冠後、「次の格闘技界を引っ張る選手に託したい」とベルトとグローブを置いてリングに座礼した。また、試合後の会見では２２年６月「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」で対戦した那須川天心（２７）に対する思いも語った。

武尊は２０１４年以降の“新生Ｋ−１”を象徴するエースとして３階級を制覇し、２２年６月には東京ドームで実現したＲＩＳＥ王者・那須川天心（２７）との世紀の一戦で敗れた。その後、休養を経て現役続行を選択し、海外団体のＯＮＥに主戦場を移していた。

武尊のラストマッチの前には、大会を配信するＵ−ＮＥＸＴのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、天心のインタビュー動画が投稿された。「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」で拳を交えた武尊についての思いを明かし「武尊選手がいたからこそ、大きな大会もできた。今はキックボクシングを１人で背負って頑張ろうとしている彼を理解してくれる人が本当にいないんだって見たときに、手伝えることはないかみたいな感情になった」などと話した。

これを受け、武尊は「ああいうインタビューで僕のことを喋ってくれたことがなかったのでうれしいし、戦った戦友としてうれしかった。天心選手はボクシングで活躍してくれると思うので、ボクシング、キック、ムエタイ関係なく、みんなでこれから盛り上げたい」と晴れやかに語った。

また、最終戦を終えた心境として「（まだ）やれるならやりたいが、今日このリングに立てるかもわからないくらい、体が持つのかという不安が大きかった。今日で（心身を）使い切ったかなと。そんな感じです。僕は格闘技と出会ってなかったら、ろくでもない人生だったなと思うし、最高の人生にしてくれたのは格闘技のおかげなので、感謝しかない」と感慨を込めた。