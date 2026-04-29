「羽田盃・Ｊｐｎ１」（２９日、大井）

激しい競り合いを制したのは３番人気のフィンガー。重賞２勝目でダートクラシック１冠目を奪取した。２着に１番人気のロックターミガン。３着に後方から追い込んだ地元・大井のロウリュが奮闘した。なお、ロウリュ、サンラザール、エンドレスソロウの地方競馬所属の上位３頭、１、２着馬＆４着リアライズグリントの５着以内に入ったＪＲＡ所属上位３頭に「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権が与えられた。また、トリグラフヒルは出走取消。

レモンポップ−ミッキーファイト−ナルカミ。“ダート馬王国”に新たなＧ１馬が誕生。厳しい競馬を乗り越えたフィンガーが史上初の砂３冠馬への挑戦権をゲットした。

好スタートから先手を奪ったが、すぐに外からロックターミガンが馬体を合わせに行く。さらに２角手前では、やや出負けしたリアライズグリントまで絡んできて向正面からは“主役”３頭がビッシリと馬体をそろえる異様な展開。直線入り口では、さすがに鞍上の手が激しく動き出したが、ライバル２頭も歯がゆいばかりに伸びない。ラスト２００メートル手前で鞍上の右ステッキが飛ぶともうひと踏ん張り。逆に３馬身突き放した。

大井競馬出身の戸崎圭にとって、羽田盃は交流レースになる前にナイキハイグレード、クラーベセクレタで２勝しているが、新たなレース体系になってからは初めて。「先生とプランを練って前々で競馬をしようと。ちょっとペースを落とし過ぎたかな。それでも馬はいい気合で走ってくれたと思います」と心地よい汗をぬぐった。同じ田中博厩舎のナルカミで制した昨年のジャパンダートクラシック以来のビッグタイトル。「まずはクラシックを一つ取れた。この後も注目されるでしょうし、馬も頑張ってくれるでしょう」と次の大一番を見据えた。

田中博師もホッとした様子。「厳しい展開でした。ずっとコンビを組んでくれて、コースも知り尽くしているジョッキーがうまく乗ってくれましたね」と人馬の頑張りをたたえた。中間は厩舎の大将格ミッキーファイトと併せ馬を敢行。ハードトレで大一番に備えてきた。「前回より馬が一段と落ち着いていたので、そこが成長かな。２０００メートルの方がより向いていると思うし、（東京）ダービーではさらに強いフィンガーを見せられると思います」。“２冠”奪取を力強く宣言した。