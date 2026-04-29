【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−0 川崎フロンターレ（4月29日／埼玉スタジアム2002）

【映像】小森がゴラッソ→田中監督が胸熱ガッツポーズ

浦和レッズの田中達也暫定監督が、神采配からずぶ濡れの中で渾身のガッツポーズを見せ、ファンの注目を集めている。

7連敗中の浦和は4月28日、マチェイ・スコルジャ監督との契約解除を発表。かつて浦和でプレーし、U-21チーム監督とトップチーム・コーチを兼任していた“レジェンド”の田中氏が、暫定指揮官に就任した。

就任からわずか1日で迎えた29日の明治安田J1百年構想リーグ第13節・川崎フロンターレ戦では、MF中島翔哉を今季初先発で起用するなど“達也色”とも言える采配をいきなり見せる。前半こそ0ー0で終えたものの、54分にはMFマテウス・サヴィオのゴールで先制すると、田中暫定監督はコーチ陣と抱き合って喜んだ。

さらに70分にはMF金子拓郎とFWオナイウ阿道を下げて、FW小森飛絢とFW肥田野蓮治を投入。するとわずか27秒後、敵陣中央でボールを受けた小森が、ボックス外からワンフェイントを入れて左足を一閃。DF松長根悠仁の股を抜けたシュートがゴールネットに突き刺さり、埼玉スタジアム2002が歓喜に包まれた。

テクニカルエリアでピッチを見守っていた田中暫定監督は、いつしか雨でずぶ濡れに。それでもゴールが決まった瞬間、力強いガッツポーズで右拳を握り、大きな雄叫びとともにコーチ陣たちと再び抱き合って感情を爆発させた。

ファンはSNS上で大歓喜

この一部始終はSNS上でも話題に。ファンからは「達也監督！采配ピタリじゃん！」「達也の采配で飛絢が結果残すとかもう涙ものなんだが」「超低迷していた浦和にあっさりと勝利をもたらす田中達也」「浦和歴代の数々の監督たちが30年かかっても仕込めなかったセオリーを1日で仕込んだ田中達也監督」「田中達也監督、名将爆誕の瞬間」「カオスな状況からわずか1日で勝てるチームにした名将」「もう正式に監督になってくれよ」など歓喜の声で溢れた。

またガッツポーズに関しても、「カッコ良すぎるって！あのガッツポーズは忘れられない」「なんだかんだで達也の監督姿はメチャクチャにグッとくる」「田中達也監督のガッツポーズが現役時代と変わってなくて良き」「達也のこのガッツポーズで胸が熱くなったよ」「スーツ姿のガッツポーズが新鮮」など大いに沸いている。

奇しくも2001年4月29日は、浦和でJリーグデビューをした思い出の日。そんな記念日に、今度は指揮官としてチームに8試合ぶりの勝利をもたらした田中暫定監督は、フラッシュインタビューで「ほっとしています。この状況に勝てて、選手に感謝しています」と、少し枯れた声でコメント。そして、「（これからは）勝てるチームを目指していきますけど、次の1試合と選手に伝えている。そのためにいい準備をしたい」と次戦への意気込みを語った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

