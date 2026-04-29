千葉翔也が、EP『Invention』を6月24日にリリースすることを発表した。

本作は「発明」をテーマにしており、たくさんの閃きを詰め込んだ、新たな一面を垣間見れる新録5曲が収録されるという。

初回限定盤にはCDに加え、リード曲のMV・メイキング映像、さらに5月10日に開催される＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞のメイキング映像が収録されたM-CARDが付属する。他にも、恒例となったフォトカードも封入特典される。

初回限定盤

通常盤

各店舗の特典も公開となった。KING RECORDS STOREでは、初回限定盤CDとアクリルスタンド、バラエティ映像が収録されたM-CARDの限定セットが、アニメイトではミニフォトスタンドがついたセットが販売される。そのほか、早期予約フェアなど企画が盛りだくさんとなっているため、詳細はHPをチェックしてほしい。

さらに、リリースイベントの開催も決定した。アニメイトにてCDを購入すると、「トークショー＆複製サイン＆メッセージ入り特製「Invention」ポストカードお渡し会」へ抽選応募することができる。

5月10日は2回目となるトーク＆ライブイベント＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞が東京・有楽町朝日ホールにて開催される。なお、現在チケットは19時の夜公演のみ販売中だ。

◾️EP『Invention』

2026年6月24日（水）リリース

詳細：https://chibashoya.com/discography/invention.html 初回限定盤 通常盤 ・初回限定盤（CD＋M-CARD）

品番：KICS-94258定価：￥5,000（税込）

・通常盤（CD）

品番：KICS-4258 定価：￥2,500（税込） ▼収録内容

＜CD＞※初回限定盤、通常盤共通

新録5曲収録 ＜M-CARD＞※初回限定盤のみ

・リード曲Music Video＋Making

・「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」Making ＜封入特典＞※初回限定盤、通常盤共通

・2枚組フォトカード（3種ランダム/2枚の対は同じペア）

※2枚組フォトカードの絵柄は2形態同様になります

※通常盤は初回製造分のみ封入となります ○KING RECORDS STORE 限定セット

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1897/

・アクリルスタンド（本体：約60mm×116mm／台座：約45×45mm）

・KING RECORDS STORE限定Mカード

価格：9,800円（税込）

※KING RECORDS STORE限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます ○アニメイト限定セット

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3471203/

ミニフォトスタンド（本体：約115mm×112mm／台座：約110×20mm）

価格：7,200円（税込）

※アニメイト限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます ▼各キャンペーンに関して

・法人別オリジナル特典＆法人限定セット

https://chibashoya.com/news/2026/0429_02.html

・アニメイトでのNEW EP「Invention」早期予約フェア＆レシート施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_03.html

・発売記念リリースイベント決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_04.html

・アニメイトにてNEW EP「Invention」パネル展＆パネル応募施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_05.html

・タワーレコード錦糸町パルコ店でのNEW EP「Invention」フォトブース＆来場記念スタンプの設置が決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_06.html

◾️＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞

詳細：https://chibashoya.com/live-event/2026/0510.html 日程：2026年5月10日（日）東京・有楽町朝日ホール

※2回公演

開場 14:15 / 開演 15:00

開場 18:15 / 開演 19:00

内容：トーク＆ライブ（MC：浦尾岳大） ▼チケット

指定席：￥7,200（税込）

一般発売中：https://eplus.jp/shoyachiba/