千葉翔也、「発明」がテーマのEP『Invention』発売決定。リリースイベント開催発表も
千葉翔也が、EP『Invention』を6月24日にリリースすることを発表した。
本作は「発明」をテーマにしており、たくさんの閃きを詰め込んだ、新たな一面を垣間見れる新録5曲が収録されるという。
初回限定盤にはCDに加え、リード曲のMV・メイキング映像、さらに5月10日に開催される＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞のメイキング映像が収録されたM-CARDが付属する。他にも、恒例となったフォトカードも封入特典される。
各店舗の特典も公開となった。KING RECORDS STOREでは、初回限定盤CDとアクリルスタンド、バラエティ映像が収録されたM-CARDの限定セットが、アニメイトではミニフォトスタンドがついたセットが販売される。そのほか、早期予約フェアなど企画が盛りだくさんとなっているため、詳細はHPをチェックしてほしい。
さらに、リリースイベントの開催も決定した。アニメイトにてCDを購入すると、「トークショー＆複製サイン＆メッセージ入り特製「Invention」ポストカードお渡し会」へ抽選応募することができる。
5月10日は2回目となるトーク＆ライブイベント＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞が東京・有楽町朝日ホールにて開催される。なお、現在チケットは19時の夜公演のみ販売中だ。
◾️EP『Invention』
2026年6月24日（水）リリース
詳細：https://chibashoya.com/discography/invention.html
・初回限定盤（CD＋M-CARD）
品番：KICS-94258定価：￥5,000（税込）
・通常盤（CD）
品番：KICS-4258 定価：￥2,500（税込）
▼収録内容
＜CD＞※初回限定盤、通常盤共通
新録5曲収録
＜M-CARD＞※初回限定盤のみ
・リード曲Music Video＋Making
・「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」Making
＜封入特典＞※初回限定盤、通常盤共通
・2枚組フォトカード（3種ランダム/2枚の対は同じペア）
※2枚組フォトカードの絵柄は2形態同様になります
※通常盤は初回製造分のみ封入となります
○KING RECORDS STORE 限定セット
https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1897/
・アクリルスタンド（本体：約60mm×116mm／台座：約45×45mm）
・KING RECORDS STORE限定Mカード
価格：9,800円（税込）
※KING RECORDS STORE限定セットに付くCDは初回限定盤になります
※オリジナル特典も付きます
○アニメイト限定セット
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3471203/
ミニフォトスタンド（本体：約115mm×112mm／台座：約110×20mm）
価格：7,200円（税込）
※アニメイト限定セットに付くCDは初回限定盤になります
※オリジナル特典も付きます
▼各キャンペーンに関して
・法人別オリジナル特典＆法人限定セット
https://chibashoya.com/news/2026/0429_02.html
・アニメイトでのNEW EP「Invention」早期予約フェア＆レシート施策決定！
https://chibashoya.com/news/2026/0429_03.html
・発売記念リリースイベント決定！
https://chibashoya.com/news/2026/0429_04.html
・アニメイトにてNEW EP「Invention」パネル展＆パネル応募施策決定！
https://chibashoya.com/news/2026/0429_05.html
・タワーレコード錦糸町パルコ店でのNEW EP「Invention」フォトブース＆来場記念スタンプの設置が決定！
https://chibashoya.com/news/2026/0429_06.html
◾️＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞
詳細：https://chibashoya.com/live-event/2026/0510.html
日程：2026年5月10日（日）東京・有楽町朝日ホール
※2回公演
開場 14:15 / 開演 15:00
開場 18:15 / 開演 19:00
内容：トーク＆ライブ（MC：浦尾岳大）
▼チケット
指定席：￥7,200（税込）
一般発売中：https://eplus.jp/shoyachiba/
関連リンク
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