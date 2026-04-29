堺雅人主演『VIVANT』公式SNS“意味深”投稿 早くも“考察合戦”始まる？
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定。この放送を前に29日、番組公式SNSが更新され、“意味深”な内容が投稿された。
【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？
投稿されたのはワイングラスらしきものを持った人物のイラスト。この人物がどういう存在なのか、一切説明がなく、謎に包まれており、SNSによる“考察合戦”が始まりそうだ。
なお7月にスタートする物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助（堺）の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。
【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？
投稿されたのはワイングラスらしきものを持った人物のイラスト。この人物がどういう存在なのか、一切説明がなく、謎に包まれており、SNSによる“考察合戦”が始まりそうだ。
なお7月にスタートする物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助（堺）の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。