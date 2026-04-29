コミティア実行委員会会長・中村公彦さん死去 がんで病気療養中で「スタッフ一同、言葉を失っております」
「自主制作漫画誌展示即売会」コミティアの実行委員会会長・中村公彦さんが、4月26日に亡くなった。がんにより病気療養中だった。
【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去 訃報全文
コミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と報告。
続けて「故人の生前の意思により、葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行います。誠に勝手ながら、ご香典、ご供花、ご供物の儀は辞退させていただきます」とし、「同様に故人の希望により後日、コミティア実行委員会として「お別れの会」を行います。日程や詳細が決まり次第、コミティア公式サイトなどでお知らせします」と伝えた。
また「中村は今年に入ってから体調が思わしくないことが多かったものの、2月22日のCOMITIA155も元気に参加し、次回6月7日開催のCOMITIA156に向けた準備を進めていたところでした。スタッフ一同、言葉を失っております。なお、今後のコミティアの開催予定に影響はございません。コミティアがずっと続いてゆくことが中村の一番の希望でした。また、COMITIA156当日に予定していた「会長・中村公彦の交流スペース」は内容を変更した上で実施を検討しています。こちらも詳細が決まり次第、お知らせいたします」と記されている。
【Xより】コミティア会長・中村公彦さん死去 訃報全文
コミティアの公式サイトにて発表され「かねてより、がんにより病気療養中だったコミティア実行委員会会長・中村公彦が、2026年4月26日に急逝いたしました。ここに生前のご厚誼に心より感謝し、謹んでお知らせいたします」と報告。
続けて「故人の生前の意思により、葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行います。誠に勝手ながら、ご香典、ご供花、ご供物の儀は辞退させていただきます」とし、「同様に故人の希望により後日、コミティア実行委員会として「お別れの会」を行います。日程や詳細が決まり次第、コミティア公式サイトなどでお知らせします」と伝えた。
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