◆陸上 織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）

女子１００メートル障害決勝で昨年の東京世界陸上代表の田中佑美（富士通）が１３秒０３（向かい風０・９メートル）で優勝した。１３秒０８の２位に福部真子（日本建設工業）、１３秒２０の３位に清山ちさと（いちご）が続いた。

日本記録保持者の福部が好スタートしたが、中盤以降に猛追した田中が勝利。レース後は「自分のペースを崩さずに、落ちついてまとめ切れた」と話しつつ「全体的なスピードが足りない。記録を今後出していくためにも３〜５台目でもっとグンと、５〜７台目でもっとグンと上がる。その課題はあると思っています。ポジティブに課題に取り組んでいきたい」と冷静に振り返った。

冬場は広背筋や前胸筋などの上半身を重点的にトレーニングし、今季は走りに力強さを増してきた。今シーズンは「注目されるのはアジア大会（名古屋）だと思います。そこに指標を置きつつ、記録を出したい。出せるところで出せるだけ記録を出したい。なるべく早く」と日本歴代４位の自己ベスト（１２秒８０）更新をターゲットに、まだまだ足を磨いていく。