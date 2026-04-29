国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。

ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）はプロアマ戦で調整した。試合がなかった前週は主に練習場で調整し「ショットのスイングを確認して、先生に見てもらった。土曜日にコースを回って、体も元気だったのでいい感じに振れてた」と手応えを語った。

今大会は女性キャディーの佐藤亜衣理さんとタッグを組む。普段は男性キャディーが多いが、佐藤さんとは昨年にコンビを組んだパナソニックオープンで１５位、ブリヂストンレディスで１２位となり「あまり気を使わずにできてる。ネイルやメイクとかいろいろ知っていて、ゴルフも含めていろんな情報も持っている」。今年は今大会が最後のタッグとなる予定で「しっかり結果を残したいと思うし、楽しみながら頑張りたい」と白い歯を見せた。

プロ３年目の今季は、２勝目を挙げた台湾ホンハイレディスを含め、７戦中６戦でトップ１０入りと好調が続く。トップの佐久間朱莉（しゅり、大東建託）と約９７ポイント差の２位。４日間大会は加算ポイントが高く「４日間大会は必ずポイントに必要。しっかり上位に行けたら」と意気込んだ。